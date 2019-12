L’incompétence criarde et surtout, alarmante constatée au sein de nos différents clubs et associations sportives, trouve sa principale cause dans l’incompétence de ceux qui les gèrent. Raison pour laquelle, l’injection d’un sang neuf s’impose afin de remettre les choses sur les rails. Le management est une science qui s’étudie. Il s’agit en fait, de la mise en œuvre des moyens humains et matériels d’une entreprise qui pourrait bien être un club professionnel pour atteindre les objectifs assignés. Il correspond à l’idée de gestion et de pilotage appliquée à celui-ci. Mais pour bien gérer, il faut bien connaître son sujet. Or, chez nous, des responsables sont désignés alors qu’ils ne maîtrisent même pas leur discipline dans laquelle ils se sont fourrés. La faute à eux, bien évidemment, et surtout à ceux qui les ont désignés, sans critères spécifiques ni profils qui cadrent avec les missions dont ils sont investis. Les critères de choix ou de désignation (c’est selon) se font par amitié, coalition, connaissance des entourages, alliances etc. Mais pas sur des critères de compétence et on ose parler par la suite de résultats négatifs. Or, d’aucuns savent que le leitmotiv qui devrait guider ceux qui votent ou désignent les responsables devrait être celui de « l’homme qu’il faut à la place qu’il faut ». De plus, on retrouve dans la majorité des cas, des vieux en qualité de premiers responsables. Il est vrai que l’expérience joue un rôle important, voire déterminant dans certaines décisions d’importance, mais encore faut-il assurer la relève. Or, pour assurer la relève, il faut nécessairement donner la chance aux jeunes. Et donner la chance aux jeunes voudrait dire qu’il faut les encadrer. Cependant, ce « cercle » indique que pour encadrer les jeunes, il faut être bien compétent. Et ceci, explique donc cela. Et comme la gestion s’étudie, il serait donc préférable d’aller chercher les compétences bien formées. Et là, il faut bien applaudir la dernière initiative de la Fédération algérienne de football, dans ce même ordre d’idées. Il s’agit du lancement d’une formation de haut niveau, intitulée « Management des clubs de football » à l’Ecole supérieure de commerce (ESC) de Koléa. La FAF explique que cette initiative rentre dans le cadre de son accompagnement des clubs professionnels pour surmonter les nombreuses difficultés qu’ils traversent, notamment, dans la gestion quotidienne. Il s’agit d’une formation en post-graduation spécialisée (PGS), considérée comme comparable à celle d’un diplôme d’Etat et habilité par le ministère de l’Enseignement supérieure et de la Recherche scientifique (MERS). Cette formation est destinée aux cadres gestionnaires des clubs de football, avec pour objectif de les aider à améliorer leurs compétences et promouvoir, ainsi, une gestion professionnelle des clubs de football algériens. A cet effet, un programme bien ficelé est conçu et dispensé par des spécialistes chercheurs dans le domaine, qui ont le double avantage de côtoyer aussi bien le monde scientifique et académique que le monde spécifique du football et du sport de manière générale. « Il est aussi possible de recourir à des compétences étrangères pour booster davantage la formation vu le caractère universel du sport », a encore précisé la FAF dans un communiqué laconique.

Et c’est alors que la FAF invite les clubs à signer une convention qui permettra de lancer le processus d’habilitation universitaire auprès du MERS.