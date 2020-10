Le trio d'arbitres internationaux algériens, composé de Mustapha Ghorbal (arbitre principal) et des deux assistants Mokrane Gourari et Abdelhak Etchiali, se trouve actuellement au Caire, en Egypte, pour officier un match de la Ligue des Champions africaine. Toutefois, deux d'entre eux, en l'occurrence Ghorbal et Etchiali, ont été testés positifs au Covid-19 et sont confinés dans leur hôtel. Quant à Gourari, son résultat de laboratoire s'est révélé négatif. Les deux arbitres algériens ne présentent aucune préoccupation majeure et suivent le traitement médical qui leur a été prescrit.