La Fédération algérienne handisport (FAH) a annoncé une saison blanche, sans titre, ni relégation ni accession, à l’issue d’une réunion de son Bureau fédéral en visioconférence. La décision a été prise à l’unanimité des présents, après avoir pris connaissance des rapports présentés par le médecin fédéral, Abderrahmane Ghlaimi, sur le protocole sanitaire et la possibilité de son application dans le contexte sanitaire dans le pays, et des éclaircissements du DTN, Mohamed Gouasmi qui a expliqué les besoins et conditions pour reprendre les compétitions, surtout avec la fermeture des infrastructures sportives jusqu’à nouvel ordre. La fédération a décidé également d’attribuer, à titre symbolique, les trophées de la saison actuelle, au corps médical, en guise d’hommage pour les efforts déployés dans la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, depuis son apparition en Algérie.