La Fédération algérienne de handball a décidé de changer la formule de compétition du championnat d’Algérie de handball, Excellence messieurs, afin de permettre à la sélection nationale de bien préparer les prochaines échéances internationale, entre autres, le tournoi de qualification olympique (TQO), prévu en avril à Berlin (Allemagne) et le Mondial 2021 en Egypte. Réunis avec les présidents des clubs de l’Excellence messieurs, les membres du BF de l’instance ont opté pour une formule de tournois pour le titre de champion de la saison en cours et le maintien. Le titre de champion d’Algérie se jouera en trois tournois prévus à Alger et Skikda. Les équipes classées premières et deuxièmes à l’issue de la première phase des groupes A et B bénéficieront d’un point de bonus. Concernant le maintien en Excellence, la FAHB a choisi la même formule qui se jouera en trois tournois distincts. Les équipes de l’Excellence ont disputé ce vendredi la 8e journée de la 1ere phase de compétition.