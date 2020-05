Les karatékas algériens (messieurs et dames) ayant passé avec succès leur passage de grade pendant les saisons 2018 et 2019 recevront bientôt les diplômes associés à cette graduation, a annoncé, hier, la Fédération algérienne de la discipline (FAK). Pour éviter d’éventuelles erreurs d’orthographe dans les noms, les dates de naissance et les grades obtenus, l’instance a mis en ligne un formulaire détaillé, en demandant aux athlètes de le remplir de manière claire et juste. Une formalité administrative non limitée dans le temps, puisque la FAK n’a pas fixé de délai précis pour s’en acquitter. Les athlètes disposent donc d’une marge de manœuvre assez importante pour remplir et faire parvenir ces formulaires, par courrier électronique. De son côté, l’instance fédérale s’est engagée à « préparer ces diplômes le plus tôt possible », avant de les remettre à qui de droit. En marge des différents Championnats nationaux ainsi que de la coupe d’Algérie (toutes catégories), la Fédération a organisé plusieurs passages de

grade : 1er Dan, 2e Dan et plus. Une graduation qu’elle tient désormais à officialiser, à travers la remise de ces diplômes aux lauréats.