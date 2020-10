La Fédération algérienne de natation (FAN) cherche à trouver des solutions à tous les problèmes rencontrés par les ligues de wilaya, notamment ceux en relation avec les infrastructures, en concertation avec les autorités locales, a indiqué le président de la FAN, Mohamed-Hakim Boughadou. Le président de la FAN a visité la semaine dernière, trois wilayas de l’Est du pays, à commencer par Annaba, où il s’est enquis des conditions de préparation de la sélection algérienne qui effectue un stage au niveau du Centre sportif de Seraïdi (10-27 octobre), en présence de cinq nageurs de l’élite nationale. « Nous avons effectué une visite à nos nageurs qui s’entraînent à Seraïdi, en présence du président de la ligue locale de natation et du chargé de mission à la direction de la jeunesse et des sports. Nous sommes très satisfaits des moyens mis à la disposition de nos nageurs par cette enceinte sportive qui constitue un acquis considérable pour les athlètes algériens », a déclaré Boughadou à l’APS. Dans la wilaya de Souk Ahras, il a eu des discussions avec le président de la ligue ainsi qu’avec le directeur de la jeunesse et des sports, portant sur les perspectives de la discipline au niveau local, notamment le problème lié à l’absence d’infrastructures destinées à la natation. « Le wali de Souk Ahras nous a donné des garanties par rapport à la réalisation d’un siège pour la ligue locale et a développé les perspectives de développement de la discipline, selon les caractéristiques de cette région », a-t-il précisé. Le président de la FAN a achevé sa visite par la wilaya de Tébessa qui souffre « énormément » en matière d’infrasructures, soulignant à cette occasion la nécessité de lancer des projets pour le développement de la discipline. « Une demande officielle a été faite pour la récupération d’une piscine abandonnée au niveau de la commune d’El Ouenza, suivie du lancement des travaux pour sa réhabilitation. La FAN ambitionne d’organiser des compétitions de natation en eau libre et d’autres activités au niveau du barrage d’El Ouenza », a conclu Boughadou qui occupe également le poste de président de l’Union maghrébine de natation.