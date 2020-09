Un premier match amical de la sélection algérienne depuis l'avènement du coronavirus est confirmé contre la sélection du Cameroun à Nimègue aux Pays-Bas et il ne reste que la date exacte à annoncer. Ce match amical rentre dans le cadre de la préparation des Verts pour la double confrontation face au Zimbabwé (aller et retour) prévue au mois de novembre prochain pour les qualifications à la coupe d'Afrique des nations (CAN-2021) au Cameroun. La confirmation de ce match amical a été annoncée, aussi bien du côté camerounais que du côté algérien. En effet, Larbi Oumamar membre du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football(FAF), a indiqué à nos confrères du quotidien spécialisé Compétitions, que «le match contre le Ghana est tombé à l'eau, en revanche, on a bien avancé avec le Cameroun», avant d'ajouter qu'avec les conditions sanitaires et la fermeture des frontières, effectuer le stage en Europe est beaucoup mieux pour la sélection nationale. Du côté camerounais, c'est le secrétaire général de la Fédération camerounaise (Fecafoot), Benjamin Didier Banluk, qui a révélé la confrontation de l'Equipe nationale algérienne avec les Lions indomptables en octobre. Dans une interview à Radio Algérie International, Banluk a confirmé que les deux équipes allaient faire face à une rencontre amicale aux Pays-Bas, sans révéler une date précise pour la confrontation. Aux dernières nouvelles, la boîte chargée par la FAF pour l'organisation des matchs amicaux des Verts, à savoir Evol Sport, basée à Paris, a conclu l'accord entre les deux sélections et il ne reste plus que l'accord des autorités de la ville de Nimègue aux Pays-Bas pour accueillir cette joute amicale. À noter que les Lions indomptables seront rassemblés aux Pays-Bas du 5 au 13 octobre pour un stage, ponctué d'un match amical face au Japon, le 9 à Utrecht. Le sélectionneur, Toni Conceiçao, a convoqué dans cette optique 32 joueurs, tous basés en Europe. Parmi les habitués, on relève l'absence de Christian Bassogog. Le meilleur joueur de la CAN 2017, sociétaire du Henan Jianye en Chine, a été infecté au Covid-19 en juillet dernier. Quant aux joueurs locaux, ils souffrent de restrictions administratives liées à la situation sanitaire et ne font pas partie de cette liste, sur laquelle figurent quelques nouveaux, dont Ahmad Ngouyamsa (Dijon), Franck Evina (Hanovre), Eric Ayuk (Osmalispor) Yan Brice Eteki (Grenade) et Yvan Neyou (ASSE). Le retour de Nicolas Nkoulou est à noter également en parcourant cette liste, lui, qui n'était plus apparu chez les Lions indomptables depuis la CAN 2017. Et depuis les autorités n'ont cessé de lui faire la cour. Le sélectionneur des Verts, Belmadi serait bien content de voir la conclusion d'un match amical contre une des deux équipes qu'il a proposées, à savoir le Cameroun. Par contre, Belmadi ne pourrait pas compter sur la deuxième sélection qu'il veut affronter durant cette fenêtre FIFA pour les matchs amicaux en octobre, à savoir le Ghana. La raison est toute simple: les responsables ghanéens ont déjà finalisé leurs deux matchs amicaux contre le Mali et la Guinée équatoriale. Il ne reste, donc, à Evol Sport qu'à trouver le deuxième sparrings partner pour la sélection algérienne et on parle soit du Bénin, soit le Gabon voire le Qatar, au pire des cas... Et il faut bien reconnaître que c'est vraiment désolant de voir une sélection championne d'Afrique en titre chercher à trouver des Sparrins-Partners alors que d'autres sélections ont déjà finalisé leurs deux matchs amicaux de la date FIFA du mois d'octobre.