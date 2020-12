La Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) s'est «déjà mise en quête» de sponsors et de partenaires économiques, susceptibles de l'aider à «bien rentabiliser» les prochains championnats d'Afrique de la discipline, prévus du 1er au 5 juin 2021 à Oran, a-t-on appris auprès de cette instance.

Dans cette quête, «le président de la FAA, Abdelhakim Dib s'est entretenu en visioconférence, avec une entreprise internationale, basée en Espagne et chargée par la Confédération africaine d'athlétisme (CAA) des aspects du sponsoring et de communication des prochains championnats d'Afrique, prévus à Oran» a détaillé l'instance dans un communiqué.

Le débat a porté essentiellement sur «les moyens de trouver des partenaires économiques, pour rentabiliser au mieux ces championnats», particulièrement au niveau international, tout en donnant un nouveau souffle au comité d'organisation local. Un effort qui vient renforcer ceux déjà entrepris par une agence de communication locale, chargée par la Fédération de «vendre» cet événement sportif continental au niveau national, notamment en attirant un maximum de partenaires économiques.

Prévu à un mois des jeux Olympiques de Tokyo, le rendez-vous d'Oran sera une opportunité pour certains athlètes africains de se mettre une autre compétition de niveau dans les jambes et pour d'autres, d'aller chercher les minima exigés.

Oran, prochaine capitale de l'athlétisme africain, aura pour sa part une occasion de confirmer tout le savoir-faire de son comité d'organisation, en prévision d'autres grandes manifestations sportives, notamment les prochains Jeux méditerranéens. «Cette réunion de travail qui constitue beaucoup plus une prise de contact avec l'agence internationale, sera suivie par d'autres entretiens et d'autres séances de travail, pour sponsoriser au mieux le rendez-vous d'Oran 2021» a encore annoncé la FAA.