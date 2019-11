L’USM Alger connaît ces derniers temps beaucoup de mouvements positifs dans la perspective de mettre fin à la crise financière qui secoue l’équipe.

Entre-temps, les joueurs n’ont cessé de faire le travail et de remplir leur mission sur le terrain en dépit du fait qu’ils ne sont pas payés depuis plus de six mois. Ironie du sort, le jour où un contrat de sponsoring a été signé par la direction et le Groupe Serport, soit lundi, les joueurs ont offert à leurs fans et responsables ainsi qu’à leur nouveau sponsor une très large victoire face à la JS Saoura (4-1) au stade Omar-Hamadi, dans le cadre de la mise à jour de la 5e journée de la Ligue 1. Ce qui fait que les Rouge et Noir ont réalisé la passe de trois à domicile en matière de succès au grand bonheur des supporters. En effet, auteur de deux victoires de suite, à domicile face au CABB Arréridj (3-0) et en déplacement face au NC Magra (2-1), l’USMA a confirmé son regain de forme et monte sur le podium, dans la mesure où la JS Kabylie a fait un faux pas en perdant face à l’USM Bel Abbès (1-2). L’USMA a battu la JS Saoura suite aux buts marqués par Meftah (SP 14’), Mahious (75’), Ellafi (88’) et Zouari (89’). Quant à l’unique but de la JS Saoura, il a été inscrit par Hamidi (19’). Grâce à cette victoire, la troisième de rang, le club algérois rejoint le MC Oran, la JS Kabylie, et la JS Saoura, à la troisième place au classement avec

13 points chacun. L’USMA et la JSS comptent un match en moins. Ces bons résultats témoignent de la fidélité des joueurs à leur club qu’ils ont soutenu durant la grande crise financière qu’il a traversée et qui commence à être une « histoire du passé » avec le nouveau sponsor Serport. D’ailleurs, le P-DG de cette entreprise portuaire d’Alger, Achour Djellloul, a déclaré : « Nous sommes honorés de sponsoriser un grand club comme l’USM Alger. Le rachat d’actions nous intéresse. » En d’autres termes, il ne restera qu’à négocier avec Rebouh Haddad, le frère du président incarcéré, pour trouver un terrain d’entente pour le rachat des parts de Ali Haddad. Quant au coach, Bilel Dziri, il déclare, tout fier après cette large victoire contre la JS Saoura : « L’USMA jouera les premiers rôles. » Et le joueur Ellafi, verse dans le même ordre d’idées en affirmant que « l’USMA est faite pour jouer les premiers rôles ».