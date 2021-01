Le tribunal pénal fédéral suisse a confirmé, mardi, l'exclusion de la FIFA de la procédure pénale portant sur les rencontres secrètes entre l'ex-procureur de la Confédération Michael Lauber et le président de la FIFA, Gianni Infantino. Le procureur extraordinaire Stefan Keller pourra donc continuer à enquêter. Au coeur de cette affaire figurent trois rencontres non protocolées qui se sont tenues en 2016 et 2017, à Berne et Zurich, entre l'ancien procureur général de la Confédération Michael Lauber et le président de la FIFA. Elu en septembre dernier par l'Assemblée fédérale, le procureur extraordinaire de la Confédération Stefan Keller a ouvert une procédure pénale contre les deux hommes. Il a exclu la FIFA comme partie à cette procédure, une décision contestée par l'instance internationale. Celle-ci a toutefois été déboutée par le tribunal pénal fédéral (TPF), selon un arrêt publié mardi. Le TPF a en effet confirmé que l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de Gianni Infantino était conforme au droit. Il a également rejeté toutes les objections soulevées par la FIFA contre les actes de procédure réalisés par le procureur extraordinaire de la Confédération. À noter aussi que le TPF n'est pas entré en matière sur la demande de récusation de la FIFA à l'encontre du magistrat.