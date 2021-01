Le directeur chargé du développement du football à la FIFA, Véron Mosengo-Omba, a réitéré l'intérêt de l'instance internationale pour les élections de la Confédération africaine de football (CAF) prévues le 12 mars à Rabat. «La FIFA est forcément intéressée, mais elle ne vote pas», a dit Mosengo-Omba en donnant conjointement une conférence de presse avec le président de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA), Antonio Souaré. Le président de la Fédération cap-verdienne de football, Mario Semedo, a pris part à cette rencontre organisée en marge d'une assemblée générale de la zone A de l'UFOA. Augustin Senghor et Ahmed Yahya, présidents des Fédérations de football du Sénégal et de la Mauritanie, deux pays membres de l'UFOA A, sont candidats à la présidence de la CAF. D'autres officiels de ladite zone de l'UFOA - constituée de neuf pays - vont briguer des postes au sein du comité exécutif de la CAF. C'est le cas du Guinéen Antonio Souaré, mais aussi du Libérien Mustapha Raji. La candidature d'Augustin Senghor a été validée, celle de l'Ivoirien Jacques Anouma aussi. Mais il reste à la commission chargée de la gouvernance au sein de la CAF des vérifications à faire le reste, concernant celles d'Ahmed Yahya et du Sud-Africain Patrice Motsepe. Ces deux candidats ont rendez-vous, le 28 janvier, au Caire, avec la commission chargée de la gouvernance. Cette dernière désapprouve la décision du comité d'urgence de la CAF, ratifiée par le comité exécutif, deux instances qui veulent que les candidatures à la présidence de la CAF soient soumises à l'appréciation de la FIFA. Elles arguent que la FIFA a son mot à dire dans la mesure où le président de la CAF est en même temps vice-président de l'instance mondiale. Les membres africains du conseil de la FIFA et ceux du comité exécutif de la CFA seront élus, eux aussi, le 12 mars à Rabat.