La Fédération internationale de football (FIFA), a lancé lundi la première plate-forme Panorama du football professionnel, proposant des informations et statistiques sur les joueurs, les joueuses, les clubs, les transferts et les compétitions majeures au sein des 211 associations membres.

Près de 130 000 footballeuses et footballeurs professionnels ainsi que 4 400 clubs professionnels ont été recensés dans le monde entier, «un projet dans la droite ligne de l’objectif de la FIFA visant à rendre le football véritablement mondial», précise la FIFA. Rassemblant des données issues d’un large éventail d’indicateurs de performance clés qui reflètent la situation des clubs et des Championnats du monde entier, ce nouvel outil offre une vue d’ensemble détaillée du football et de toutes ses composantes.

«La plate-forme Panorama du football professionnel de la FIFA a été créée pour toute la communauté du football, afin de suivre la professionnalisation du football, dans la droite ligne de l’objectif stratégique de la FIFA visant à accompagner et promouvoir le développement du football sur toute la planète afin de rendre ce dernier véritablement mondial», a souligné l’instance internationale.

«Au cours des prochaines semaines, toutes les associations membres seront invitées à rejoindre la plateforme, ce qui leur permettra de mettre à jour régulièrement leurs informations pour le football masculin et féminin . Enfin, la FIFA a dévoilé quelques « statistiques marquantes», représentant «un aperçu fascinant de la structure du football professionnel dans le monde».

«91% des associations membres disposent d’un système d’octroi de licences aux clubs. 65% des compétitions nationales de première division sont organisées par la fédération concernée. 54% des compétitions nationales se déroulent sous forme de championnat traditionnel avec des matchs aller-retour. 88% des organisateurs de compétition négocient la vente des droits TV sur une base collective».