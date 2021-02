Certains observateurs s'interrogent sur l'intérêt grandissant et les véritables motivations de la FIFA à l'égard de l'Afrique. Il est vrai que ce regain d'intérêt indique un changement majeur dans les objectifs de la FIFA opéré depuis l'élection de Gianni Infantino en 2016. Les financements alloués aux 211 fédérations de football de la FIFA ont considérablement augmenté sous l'administration d'Infantino. Avant Infantino, la FIFA allouait chaque année entre 250000 et 300000 dollars US à chaque fédération. Cela représentait un total d'environ 60 millions de dollars. Mais sous le règne d'Infantino, la maison mère du football mondial a multiplié par 5 les allocations aux fédérations. L'ironie est que Infantino a atteint son objectif malgré le fait que les revenus de la FIFA n'aient pas augmenté de manière significative. La FIFA ne gagne pas plus d'argent, mais elle redistribue 5 fois plus aux Fédérations, injectant désormais jusqu'à 1,5 million de dollars par an vers chacune de ses associations membres. «Cela représente plus de 300 millions de dollars par an, soit cinq fois plus qu'à l'époque du président Blatter», a déclaré un président de Fédération africaine. L'augmentation des allocations faisait partie du manifeste électoral d'Infantino, à travers le programme baptisé «Forward». Cette augmentation a soulevé des questions sur la raison pour laquelle, avec des recettes plus ou moins identiques, la FIFA distribue maintenant 5 fois plus que par le passé. La distribution de l'argent, sous l'égide des «Forward Funds», vise à développer le football dans le monde entier. La CAF, qui compte 54 associations membres, est la plus grande confédération de la FIFA en termes de pays memèbres. L'Afrique est louée pour sa passion, son talent et son potentiel à briller sur la scène mondiale. Toutefois, la mauvaise gouvernance a altéré son potentiel. Infantino a récemment entamé une tournée en Afrique. L'un des points forts de son itinéraire a été l'inauguration d'un bureau de développement régional en République du Congo et au Rwanda. Cela renforce encore une fois l'engagement de la FIFA à soutenir les associations membres dans la mise en place d'infrastructures, de compétitions, de projets de développement et d'éducation. Quatre de ces bureaux sont situés en Afrique. Ils sont situés à Dakar (Sénégal), Johannesburg (Afrique du Sud), Brazzaville (Congo) et Kigali (Rwanda). Infantino a aussi récemment rappelé que la FIFA a augmenté le nombre d'équipes nationales africaines éligibles pour se qualifier pour la Coupe du monde de la FIFA en 2026 de 5 à 9, ou même 10. «La FIFA veut voir le football africain atteindre les plus hauts sommets et nous sommes certains que notre réseau de bureaux régionaux complétera le travail déjà en cours pour élever le football africain», a déclaré le président de la FIFA aux médias couvrant sa visite. R. S.