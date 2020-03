Le complexe Moulay Abdallah dans la capitale marocaine va abriter le 24 mai prochain la finale de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Le complexe Moulay Abdallah de Rabat a été le seul stade ayant présenté sa candidature. Face à l’absence de concurrents, il abritera donc officiellement la finale programmée le 24 mai prochain, a annoncé la CAF. A noter que deux clubs marocains sont toujours en lice pour cette compétition. Il s’agit de la Renaissance sportive de Berkane et le Hassania d’Agadir qui pourront décrocher ce weekend leurs billets, en cas de qualification, et se retrouveront en demi-finale. La finale de cette compétition africaine se jouera pour la première de son histoire en un seul match sur terrain neutre désormais. Cette décision est la conséquence de la polémique ayant touché la dernière finale de la Ligue des champions CAF entre le Wydad de Casablanca et l’Espérance de Tunis, ont fait remarquer des observateurs locaux.