La Supercoupe d’Afrique 2020, initialement programmée au Qatar, se tiendra finalement au Caire, en Egypte, a annoncé vendredi la CAF dans un communiqué. « Après une évaluation conjointe du calendrier de leurs événements respectifs, la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération qatarienne de football (QFA), ont décidé que le Qatar n’accueillera pas la

Supercoupe 2020, initialement prévue du 14 au 16 août 2020 », a indiqué l’instance. Cette épreuve honorifique oppose les vainqueurs de la Ligue des champions d’Afrique et la coupe de la Confédération. Le vainqueur de la Ligue des champions sera connu vendredi prochain à l’issue de la finale, qui opposera les deux géants égyptiens: Al-Ahly et Zamalek au stade du Caire. Le vainqueur de la Ligue affrontera les Marocains de RS Berkane, détenteur de la coupe de la Confédération.