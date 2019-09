Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui a fait savoir, jeudi à Alger, que de grandes entreprises financeraient le sport algérien, d’une manière méthodique et scientifique, et concentreraient leur soutien dans le domaine de la formation, ajoutant que le gouvernement annoncerait prochainement ces mesures, une fois les dernières retouches apportées. Bernaoui a affirmé que « de grandes entreprises entreront dans le domaine du sport, d’une manière méthodique et scientifique, et financeront davantage la formation », ajoutant « nous sommes en train de mettre les dernières retouches et rencontrerons, dans quelques jours, le président de la FAF, Khiereddine Zetchi avant d’annoncer ces mesures ». « Le gouvernement annoncera prochainement, par la voix du Premier ministre, Noureddine Bedoui, des nouvelles mesures relatives au financement du sport en général et du football en particulier, notamment les clubs professionnels, et ce en concertation avec la FAF sans pour autant s’immiscer dans les prérogatives de cette dernière. » Pour le ministre, les entreprises auront à se focaliser sur la formation pour forger de grands joueurs dans le futur tel que le fait si bien l’académie du Paradou AC. « Les entreprises souhaitant investir dans le monde du sport devraient prendre l’Académie du Paradou pour exemple », a-t-il déclaré. Par ailleurs, le ministre a indiqué que deux lois sur l’organisation des compétitions sportives et le fichier du supporter doivent être prochainement adoptées en vue de lutter contre les violences dans les stades du pays, un phénomène qui a refait surface dernièrement. Bernaoui a affirmé que « l’entrée en vigueur attendue des deux nouvelles lois relatives à l’organisation des compétitions sportives et au fichier du supporter, serviront le sport algérien et seront des solutions efficaces pour éradiquer la violence dans les stades ». « Approuvées dernièrement par le gouvernement, ces deux lois devant être présentées prochainement au Parlement pour adoption afin d’entrer en vigueur, portent sur l’organisation des compétitions sportives afin de clarifier la responsabilité de tout un chacun dans la manifestation, ainsi que le fichier du supporter, ce qui permettra d’identifier les perturbateurs et leur interdire d’entrer aux structures sportives dans le but d’éviter la perte des vies », a-t-il ajouté. Le ministre a estimé également que la violence était telle qu’il est « impératif d’identifier ces hooligans qui ne représentent qu’une minorité pouvant jouer un rôle dangereux parmi la majorité ». il a aussi dénoncé les actes du saccage survenu lors de la rencontre JSK – CRB mardi dernier. « cinq journées seulement sont passés de la Ligue, et nous, voilà devant ces graves incidents qui se répètent dans les stades », a-t-il poursuivi, ajoutant qu’ils « ne sont plus acceptables ».