Le membre du Bureau fédéral de la FAF et chef de la délégation de l’Equipe nationale des U20n qui prend part au tournoi de l’UNAF de la catégorie qu’abrite Tunis depuis vendredi, Ammar Bahloul, a été reçu par le président de la Fédération tunisienne de football, Wadii Jari. Cette entrevue a eu lieu en marge de la réunion qui a regroupé les chefs des délégations participantes à ce tournoi au siège de la FTF, où le président Jari avait réitéré l’importance de ce genre de compétitions dans la stratégie de développement du football des pays du Maghreb et du nord de l’Afrique. Le président de la FTF a remis des médailles honorifiques à tous les chefs de délégations, parmi eux le président de la Fédération du Burkina Faso, Sitta Syngari, qui a tenu à saluer la FAF et son président Kheïreddine Zetchi, et le félicite pour le sacre de l’EN algérienne A lors de la CAN-2019 et pour tout le travail qu’il accomplit pour le développement du sport-roi.