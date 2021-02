Les rencontres entre le MC Alger et la JS Kabylie ont toujours soulevé les passions des deux côtés des supporters. Celle de cet après-midi, à 16h au stade du 5-Juillet d'Alger promet du bon spectacle et surtout des frissons.

Cette grande explication opposera deux équipes qui tiennent mordicus à leur supériorité, ce qui promet d'ores et déjà du spectacle. Les Canaris, qui restent sur une qualification pour la phase des poules de la coupe de la CAF, ne veulent pas se laisser impressionner par l'adversaire qui ne jure que par la victoire, d'autant plus qu'il joue sur son terrain. Ayant un mental au beau fixe, les camarades de Benbot comptent arracher les trois points, malgré la difficulté. L'entraîneur Denis Lavagne aborde cette affiche avec une grande assurance. Il a affirmé que ses joueurs sont prêts à croiser le fer avec le club algérois qui les attend de pied ferme. Les duels entre le MCA et la JSK ont un goût particulier, non pas pour les résultats mais surtout grâce à la qualité du jeu que les joueurs produisent à chaque fois qu'ils se rencontrent. La victoire, dans ce match, revient à celui qui offre le meilleur spectacle. Les anciens se souviennent de ces matchs inoubliables. Si le MCA évoluera sans Harrag, blessé, la JSK devra se passer des services de Benchaïra, pour la même raison.

Le compartiment offensif des visiteurs sera renforcé par la présence de la nouvelle recrue, Kilangalanga. Celui-ci devrait être plus percutant, de l'avis de beaucoup de supporters qui estiment qu'il a de très bonnes qualités. Kilangalanga, fraîchement recruté, doit marquer des buts, car c'est l'objectif de la direction qui veut avoir dans l'effectif un attaquant qui puisse terminer les actions devant les filets de l'adversaire.

Cet après-midi, donc, les supporters pourront regarder une rencontre qui promet du bon spectacle. Le fair-play, qui a toujours caractérisé ces joutes, malgré les passions qu'elles soulèvent, a toujours été le meilleur point du match.

Aujourd'hui donc, les joueurs des deux camps ne doivent pas décevoir les supporters.