Pour son premier match à San Siro et sa première titularisation, Ismael Bennacer a joué comme s’il avait toujours fait partie de cette équipe du Milan AC. Positionné devant la défense, il a coupé des ballons avec autorité mais surtout joué vers l’avant avec une grande facilité et une sacrée dose de confiance. Le Milan AC s’est imposé 1-0 contre Brescia et on sent que Bennacer a de grandes chances de prendre la place de titulaire à Biglia. Avec des joueurs offensifs de qualité devant lui, on peut imaginer qu’il réalise une saison encore plus complète que celle à Empoli.