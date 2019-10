Comme Hristo Stoichkov, en larmes sur le plateau d’une chaîne de télévision américaine, Dimitar Berbatov n’a pas du tout apprécié les incidents racistes survenus lors du match opposant la Bulgarie à l’Angleterre (0-6), lundi. L’ancien buteur de Manchester United en a profité pour passer un gros coup de gueule. « Dans chaque pays, il y a des pommes pourries et des mauvaises personnes. C’était le cas dans notre stade contre l’Angleterre. Il y avait des gens qui n’étaient là que pour provoquer. Ces personnes ne méritent pas d’aller au stade pour voir des matchs. Pour moi, ces gens méritent d’être interdits de stade à vie. Et pas seulement pour des matchs de foot mais pour tous les sports, a soutenu le Bulgare pour Betfair. J’espère que le gouvernement bulgare fera son boulot et les sanctionnera à vie. Ils ne méritent pas d’être là et nous ont fait honte. »