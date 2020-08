Après avoir tiré à boulets rouges sur ses dirigeants, l’entraîneur de l’Inter Milan, Antonio Conte, a été annoncé, ces dernières heures, sur le départ au terme de la saison. Face aux nombreuses rumeurs, le technicien a effectué une sérieuse mise au point auprès de l’agence ANSA, afin notamment de démentir un bruit de couloir, selon lequel il serait déjà en train de placer ses pions du côté de la Juventus. « Concernant l’article paru aujourd’hui dans la Repubblica, je démens catégoriquement le fait d’avoir appelé dirigeants et joueurs de la Juventus pour demander s’ils comptaient virer Sarri. Je suis engagé dans un projet de 3 ans avec l’Inter et, comme je l’ai toujours fait dans ma vie, je travaillerai durement et je me battrai de toutes mes forces pour que ce projet soit un projet gagnant », a affirmé l’Italien, sous contrat, jusqu’en juin 2022. De quoi faire retomber un peu la tension... pour le moment.