Le journal égyptien Al Yawm Al Sabaâ, a révélé que la CAF pense sérieusement à la possibilité de reporter la CAN, prévue au Cameroun, à janvier 2021. Selon une source de la CAF ayant requis l'anonymat, le flou qui entoure le calendrier footballistique de 2020 a poussé l'instance africaine à étudier sérieusement cette option, indique le journal. Ainsi, c'est la panique générale dans les couloirs de la CAF en raison de la CAN 2021. La pandémie du Covid-19 a provoqué la mise à l'arrêt du football dans le continent africain et il devient difficile de disputer la compétition prévue au Cameroun en janvier 2021. Le président de la CAF a indiqué qu'aucune décision n'a été encore prise au sujet de la CAN-2021 au Cameroun. Dans une interview accordée à la Deutsche Welle, le Malgache examine les implications de la pandémie de Covid-19 sur l'organisation du football sur le continent africain. Dans ce cadre, la question du report éventuel de la CAN-2021, prévue en janvier prochain au Cameroun, est posée, mais le dirigeant malgache temporise pour l'heure. La même source indique que les nations qualifiées à la prochaine CAN n'auront pas le temps de se préparer pour le rendez-vous continental puisqu'il reste encore quatre journées à disputer dans la phase éliminatoire. Quant à l'option de reporter la CAN-2021 en juin, comme ce fut le cas lors de la dernière édition en Egypte, le Cameroun a déjà exprimé son refus catégorique. Face à cette situation, certains responsables de la CAF préconisent de faire jouer la CAN dans un autre pays. Une option qui rencontrera également une opposition farouche du Cameroun qui a été privé de la compétition en 2019 au profit de l'Egypte.