Surprenante est la décision annoncée par l'un des actionnaires de la SSPA/ MC Oran, Kalaïdji, celui-ci ne prendra pas part aux travaux de l'Assemblée générale devant se tenir dans moins d'une semaine, plus précisément le 10 août. Kalaïdji «désavoue à l'avance les résolutions pouvant découler de cette rencontre», qu'il qualifie «de recommandations cuisinées en sourdine». Pour lui, l'Assemblée générale, prévue pour le 10 août, sera initialement déterminante, ses travaux et ses résolutions établiront une bonne fois pour toutes l'avenir du club en le confiant à une entreprise nationale devant racheter toutes les actions des partenaires de la société. «Et tout le contraire se produit», selon Kalaïdji, ce dernier croit dur comme fer que «cette assemblée est une rencontre de colmatage sans plus alors que les supporters sont en quête d'une solution durable». Ainsi donc, les travaux de cette assemblée tant attendue risquent de surprendre plus d'un, compromettant l'avenir du club. Cela survient alors que les supporters demeurent attentifs aux événements se succédant et les déclarations des uns et des autres, celles-ci ne font très souvent pas le bonheur de ces hommes ayant les couleurs Rouge et Blanc dans leurs veines. «Que ces associés affichent leurs couleurs eux aussi au lieu de tourner en rond sans pouvoir ni vouloir mener le MC Oran à bon cap», déplore un supporter. La guéguerre des rivalités bat son plein plongeant le club des Hamraoua dans un avenir incertain, d'où l'incertitude qui pèse lourdement sur cette rencontre devant se tenir le 10 août. Celle-ci risque de finir sans résolutions notables du fait que la guerre des clans marque le club, tout comme l'ont été les assemblées tenues auparavant. Selon le peu d'informations distillées au compte-gouttes par l'entourage proche du club, Mehiaoui et Ahmed Belhadj, dit Baba, se sont ligués pour constituer un bloc majoritaire. Leur but est contre toute attente de faire barrage à Djebbari, ce dernier n'est pas resté sur ses marques en faisant une sortie tonitruante en «commettant» des déclarations «virulentes» diffusées par sa propre chaîne TV.

D'un ton accusateur, il a pointé du doigt le duo Mehiaoui-Belhadj les accusant implicitement de saborder le MC Oran en le tenant hors du champ de vision des entreprises nationales. «Ils ne doivent pas postuler au conseil d'administration du MC Oran», a-t-il souligné à travers sa chaîne TV invitant des deux hommes «à laisser le champ libre quant à l'entreprise étatique devant prendre les clés du club». En faisant de telles déclarations, Djebbari serait contre toute attente convaincu que «la coalition Baba-Mehiaoui n'est pas un fait du hasard, celle-ci vise à propulser Mehiaoui au- devant de la scène dans le but de postuler à la tête de la SSPA/MC Oran, d'où la sortie de Djebbari se voulant faire un barrage à Mehiaoui.

D'autant plus que Djebbari, au même titre que l'ex-baroudeur des Rouge et Blanc Habib Benmimoun, est favorable pour remettre la gestion des affaires du club à une entreprise nationale et la reconduction de Si Tahar Chérif El Ouezzani à la tête de la direction générale de l'entreprise du Mouloudia. Mehiaoui, lui, n'entend pas les choses de la même oreille en pesant de tout son poids pour marquer son retour à la tête du club. Les travaux de cette assemblée générale n'annoncent rien de bien, vu ces divergences de taille qui minent la demeure des Hamraoua. Cette rencontre risque de finir par une fracture pouvant charrier dans son sillage le Mouloudia. La guerre des clans et la quête du leadership en sont les deux causes principales. Le bout du tunnel n'est pas pour demain. En attendant, les supporters sont dans l'expectative.