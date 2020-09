La JSK a pondu des communiqués pour tirer sur la FAF et la LFP. Celles-ci répondent par d’autres et sanctionnent le président Chérif Mellal. Ce dernier réplique et n’est pas près de s’arrêter. L’ESS crie au scandale et à la « hogra ». Communiqué après l’autre, les Sétifiens menacent un Bureau fédéral, qui, lui, adopte un silence radio. Raouf Salim Bernaoui égratigne le Comité olympique algérien, qui a refusé sa candidature pour le poste suprême. Le COA, qui tient son nouveau président, Abderrahmane Hammad, riposte et le tacle entre les lignes de ses communiqués. Ce ne sont, là, que trois exemples parmi tant d’autres, qui ont marqué l’actualité de ces derniers jours. Le contenu frôle souvent la médiocrité, alors que le contenant, qui est mis en place pour informer, est utilisé à d’autres fins, à vrai dire pour les règlements de compte. C’est devenu une arène. L’on assiste, désormais, à un piètre spectacle qui ternit et porte atteinte à l’image du sport et les valeurs que celui-ci est censé véhiculer. Où allons-nous à ce rythme, si ce n’est droit dans le mur ? A méditer…