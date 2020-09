Alors que d'aucuns attendaient avec impatience ce premier match amical des champions d'Afrique face aux redoutables Lions indomptables du Cameroun aux Pays-Bas, les autorités de ce pays ont bel et bien refusé de recevoir cette rencontre sur leur sol. La raison évoquée, selon la presse camerounaise, est la crainte du coronavirus.

La même source a indiqué que les Fennecs tiendront leur stage en octobre prochain, en Autriche, dans une large proportion. Et là, il est très important de rapporter que les Pays-Bas avaient informé la partie camerounaise de son refus de recevoir les joueurs venus de France, pays qui traverse une très grande difficulté avec la progression du coronavirus.

Et comme la majorité des joueurs algériens viennent également de France, ce serait donc la même justification qui sera donnée à la partie algérienne. C'est dire que pour ce match Algérie - Cameroun où les deux Fédérations sont d'accord est bel et bien compromis. Et il va falloir trouver, ainsi, un autre lieu où doit se dérouler cette rencontre amicale. Il faut bien savoir que du côté du Cameroun, le match prévu dans ce même pays contre le Japon aura bel et bien lieu. La cause est très simple et l'explication également.

La voici: le staff technique du Cameroun qui a convoqué 23 joueurs aussi bien pour le match contre le Japon que celui face à l'Algérie voit son effectif réduit. Ceci suite aux restrictions imposées par les Pays Bas qui doivent accueillir le stage de la sélection camerounaise du 5 au 13 octobre. Ce stage des Lions indomptables en marge duquel le Cameroun affrontera le Japon en amical le 9 octobre 2020, ne se passera pas comme voulu par le sélectionneur portugais Antonio Conceiçao. Ce dernier doit composer sans plusieurs joueurs cadres que la Hollande ne souhaiterait pas accueillir sur son sol. Selon une source proche de l'encadrement technique des champions d'Afrique 2017, seuls 19 des 32 joueurs présélectionnés pour le stage seraient éligibles pour fouler le territoire néerlandais. Plusieurs joueurs issus notamment du championnat français, parmi lesquels Ambroise Oyongo Bitolo (Montpellier) et Karl Toko Ekambi (Olympique lyonnais) feraient partie de la liste des personnes indésirables dressée par les autorités hollandaises, sur la base des dernières actualités liées au Covid-19 en France en général et dans leurs clubs en particulier.

Même la proposition du staff de la sélection camerounaise de présenter le bulletin de santé quotidien des joueurs n'a pas convaincu les chancelleries bataves. Le staff que chapeaute Toni Conceiçao s'attelle à trouver d'autres éléments éligibles pour remplacer les joueurs blacklistés. Et c'est donc le même cas pour l'Algérie.

Du coup, les deux formations pourront s'affronter en Autriche où les cham-pions d'Afrique en titre seront en stage pour cette fenêtre FIFA. Mais, d'autres informations font état d'un probable stage des Verts au Portugal où l'Algérie devait également disputer un mach amical contre la sélection angolaise qui a donné son accord pour jouer contre les Verts dans ce pays. C'est donc à se demander si les Camerounais veulent bien se déplacer au Portugal pour disputer leurs matchs contre les Verts.