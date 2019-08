La JS Kabylie et le CR Belouizdad (Ligue 1 de football), ont fait match nul (1-1), vendredi lors d’une rencontre amicale disputée au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou, à l’occasion du 73e anniversaire de la formation kabyle. Dans une partie qui s’est jouée à huis clos, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score juste avant la pause par l’entremise de Keddad. Tafni a remis les pendules à l’heure en seconde période. Ce match entre dans le cadre des préparatifs de la nouvelle saison pour les deux équipes, la JS Kabylie se prépare pour son match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions face à Al- Meirrikh le 9 août, alors que le CR Belouizdad va croiser le fer avec l’AS Coton du Tchad en coupe de la CAF, le 10 août prochain. La JSK qui a recruté 11 joueurs en a aligné quatre, à savoir Bencherifa (CSC), Addadi au milieu ainsi que Bounoua (USMBA) et Banouh (ESS)en attaque. Dans les buts, Benbot a remplacé Salhi blessé et quasi-forfait pour le match de coupe d’Afrique, tout comme l’arrière gauche Toufik Zeghdane qui a appris hier qu’il n’est pas qualifié à cause d’un oubli administratif.

Pour le CR Belouizdad, sur 10 recrues il y avait trois nouveaux alignés d’entrée, à savoir le gardien Gaya Merbah (NAHD) et le duo de l’USM Bel Abbes, Tabti et Belahouel en attaque.