La JS Kabylie a très mal débuté la nouvelle saison en se contentant de deux matchs nuls face au CA Bordj Bou Arréridj et au MC Oran, avant de chuter lourdement à Tizi Ouzou face au CR Belouizdad (3-0).

Sur le plan des chiffres, les Kabyles comptent 2 points seulement en 3 matchs avec zéro but marqué et 3 buts encaissés.

Les fans de l'équipe se demandent comment vont se comporter les joueurs lors de leur entrée en lice dans l'une des compétitions continentales où ils ont jadis brillé à savoir la coupe de la Confédération africaine de football.

D'ailleurs, c'est le club lui-même qui a annoncé que le match US Gendarmerie - JS Kabylie, comptant pour le 1er tour (aller) de la coupe de la Confédération africaine, se jouera le mardi

22 décembre au stade Général-Seyni-Kountche de Niamey à partir de 15h30 (heures algériennes). Il est important de rappeler que la JS Kabylie va renouer avec cette compétition après plus de 5 ans d'absence. L'équipe algérienne a été exemptée du tour préliminaire, tout comme le deuxième représentant algérien dans cette épreuve, l'ES Sétif.

Quant à l'équipe nigérienne de l'US Gendarmerie, elle s'est qualifiée aux dépens de la formation malienne de Yeelen Olympique (aller: 1-0, retour: 1-1). La seconde manche se jouera au stade du

1er-Novembre de Tizi Ouzou le 5 ou 6 janvier prochain.

De son côté, l'ES Sétif, actuel leader du cham-pionnat, se déplacera lors du match aller à N'Djamena pour affronter les Tchadiens de Renaissance FC.

Mais, et compte tenu du dernier programme de la Ligue 1 publié par la Ligue de football professionnel relatif aux matchs de championnat du mois de décembre en cours, la JS Kabylie doit donc disputer la 4e journée le 18 décembre et la 5e journée le 22 décembre alors que la 6e journée est fixée au 26 décembre. En d'autres termes, la JS Kabylie doit se déplacer à Chlef pour rencontrer l'ASO avant d'effectuer un second déplacement à Biskra pour y rencontrer l'USB. Certains estiment que la direction de l'équipe va certainement faire l'impasse sur le match contre l'ASO car il est prévu au moment où l'équipe devrait s'envoler en direction du Niger. Mais, le président de la JS Kabylie, Cherif Mellal a annoncé il y a deux jours que «nous allons introduire une demande pour avancer le match de la 4ème journée face à l'ASO. Nous n'avons pas intérêt à cumuler les matchs en retard. Au contraire, nous voulons jouer beaucoup de matchs avant l'entame de la compétition africaine».

Là, Mellal a tenu à rappeler que «l'année dernière la JSK a réalisé un bon parcours en Ligue des champions, après 9 ans d'absence. Cette année, on va essayer de faire encore mieux. Nous n'allons pas nous contenter des seconds rôles et on va chercher à aller le plus loin possible», a affirmé le président de la JSK.

Aujourd'hui, si un grand travail attend le coach Bouzidi pour assurer la cohésion du groupe et surtout corriger la problématique de la défense et surtout celle de la ligne offensive qui reste, jusque-là bien muette, il faut dire qu'un travail psychologique doit être également assuré en parallèle pour dissiper tout doute chez les joueurs, véritables acteurs des terrains.

Pour le moment, les responsables de la JSK sont en train d'entreprendre les démarches nécessaires, afin d'assurer le déplacement de l'équipe au Niger.