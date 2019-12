La JSK s’est inclinée avant-hier face à l’Espérance de Tunis par la petite des marges. Bien que les Tunisiens aient dominé la rencontre de bout en bout, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pu ouvrir le score qu’à la 76e minutesur un penalty suite à une erreur commise par Amir Belaïli dans la surface de réparation. Ainsi, les Canaris accusent une première défaite en cette phase des groupes de la Champions League, après l’avoir emporté face à Vita Club (1-0), et en attendant la troisième rencontre face au Raja de Casablanca. En fait, la confrontation face aux Tunisiens n’a pas été facile pour les camarades du très en vue portier Benbout. Dès le début, l’adversaire, appuyé par ses supporters, a lancé des assauts contre la défense kabyle. Mais, malgré les quelques occasions ratées, les joueurs de l’ES Tunis ne se sont pas créé beaucoup d’opportunités. Le jeu s’était surtout concentré dans le milieu du terrain où les deux équipes ont livré une rude bataille. Il faut dire que les Tunisiens, avantagés par le fait d’évoluer chez eux et devant leur public, ont su en profiter et versaient souvent dans la précipitation, face à un gardien algérien, Benbot en l’occurrence, qui aura été le plus en vue de cette rencontre. Après celle-ci, les dirigeants de l’équipe kabyle étaient unanimes à reconnaître la victoire de l’adversaire dans cette partie qui s’est jouée dans un fair-play total. Les dirigeants tunisiens ont offert l’entrée gratuite aux supporters de la JSK qui s’étaient déplacés en très grand nombre. Ces derniers se sont, en effet, déplacés par le moyen de bus à partir de Tizi Ouzou mercredi deernier. Des places ont été réservées par des centaines de supporters à 700 000 dinars, pour rappel. Ainsi, après cette défaite, la JSK devra se ressaisir face aux Marocains du Raja de Casablanca lors de la troisième journée. Ces derniers ont réalisé un bon score, le jour même, en allant s’imposer chez l’AS Vita club (1-0). Les Marocains se sont ressaisis après leur défaite à domicile face à l’EST (0-2) et relèguent l’adversaire congolais à la dernière place du classement après deux défaites consécutives. Avec une victoire et une défaite, les Marocains sont au même classement avec les Canaris. La meilleure équipe de cette phase des groupes est l’EST qui pointe à la première place avec deux victoires. Malgré les appréhensions du début, les Canaris réalisent un bon parcours. Avec une victoire à domicile et une défaite par un petit score sur le terrain du favori du groupe, les Algériens n’ont pas à rougir de leurs prestations. Bien au contraire, ils gagnent de plus en plus en confiance. L’espoir est grand pour la suite des choses. La prochaine rencontre face au Raja de Casablanca sera déterminante. Les Kabyles peuvent se permettre tous les espoirs s’ils reviennent avec un bon résultat.