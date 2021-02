La JS Saoura est actuellement leader provisoire de la Ligue 1 à l'issue de la 15e journée du championnat de Ligue 1, avec un total de 29 points devant, respectivement l‘O de Médéa (28 points) et l'ES Sétif (27 points) en attendant la mise à jour des matchs retard. Et ce n'est point une surprise que de retrouver cette excellente équipe sur les cimes de la Ligue 1, compte tenu de ses très bonnes performances jusque-là. Encore faut-il faire remarquer que quels que soient les résultats des matchs en retard des autres clubs dans cette compétition, la JSS gardera sa position sur le podium et plus précisément à la deuxième place au pire des cas.

En effet, la JSS qui est leader compte déjà un match en retard au moment où son rival immédiat, l'OM, qui compte 15 matchs joués alors que l'ES Sétif compte 3 matchs en retard et pourrait donc ravir la première place à la JSS. Les statistiques sont là pour montrer et démontrer la progression constante de cette formation sudiste qu'elle représente d'une manière extraordinaire d'ailleurs. Aujourd'hui, la JSS a enregistré pas moins de 9 victoires depuis le début de la saison dont la dernière a été réalisée à domicile face à l'US Biskra (4-0). Du coup, la JSS se retrouve leader, alors qu'elle compte également le meilleur buteur du championnat, actuellement, à savoir Messaoudi au moment où elle possède d'ailleurs la meilleure attaque de la Ligue 1 avec 25 buts marqués alors qu'elle n'a concédé que 8 buts sachant que la meilleure défense de la Ligue 1 est celle de l'ESS qui n'en a concédé que 5 buts avec 3 matchs en retard. À domicile, la JSS reste imbattable avec 6 matchs gagnés en 7 matchs joués et un seul nul au début de la compétition.

Elle a marqué 14 buts à domicile en concédant 3 buts seulement. À l'extérieur, l'équipe bien drivée par Aouamri l'équipe de la Saoura a joué 7 matchs en gagnant 3 rencontres tout en concédant 3 défaites et un match nul. Elle a marqué 11 buts et a concédé 5 défaites seulement. Cela dit, il ne faut pas oublier surtout que la JS Saoura compte un match en retard contre l'un de ses plus grands rivaux à savoir l'ES Sétif et ce, pour le compte de la 13e journée. Ce match a été reporté à cause de la participation de l'Entente à la coupe de la CAF. Le travail effectué par le staff technique et surtout la bonne entente entre le staff et les joueurs fait que l'équipe relève plusieurs défis, en réalisant de bonnes performances en dehors de son fief, alors qu'elle est bel et bien imbattable sur son terrain fétiche du stade du 20 Août de Béchar. L'équipe reste sur 4 victoires consécutives avec pas moins de 13 buts marqués, sans aucun encaissé. L'équipe de la Saoura rivalise très bien avec les ténors de la Ligue 1 en dépit du fait qu'elle n'a pas les aides de la plupart de ces clubs de la Ligue 1. L'objectif «inavoué» des responsables de cette sympathique équipe de Béchar est de devenir la première formation du Sud algérien à être auréolé d'un titre.



Résultats partiels

O Médéa 0 - CS Constantine 0

JS Saoura 4 - US Biskra 0

NA Hussein Dey 3 - RC Relizane 0

USM Alger 3 - NC Magra 0

USM Bel Abbès 2 - JSM Skikda 1

À programmer

CAB Bou Arréridj - CR Belouizdad