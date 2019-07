La JS Saoura, l’un des représentants algériens en Coupe arabe des clubs 2019-2020 de football, affrontera le champion des Comores le 19 août au stade Mohammed V de Casablanca (21h algériennes), dans le cadre de la première journée du groupe B du tour préliminaire. Les coéquipiers de Sid-Ali Yahia Chérif enchaîneront le 22 août en croisant le fer avec le champion de Djibouti (18h), avant de défier les Tunisiens du CA Bizertin, le 25 août (19h). Le groupe A, basé également à Casablanca, est composé quant à lui d’Al-Zawraa (Irak), d’Al-Rifae (Bahreïn), de l’IR Tanger (Maroc) et du champion de Somalie. Le premier de chaque groupe à l’issue de ce mini-championnat se qualifiera pour les 16es de finale de la compétition. En cas de qualification, la JSS affrontera Al-Chabab (Arabie saoudite), où évolue le défenseur international algérien Djamel-Eddine Benlameri. Les deux autres représentants algériens en Coupe arabe, le MC Alger et le CS Constantine, exemptés du tour préliminaire, seront opposés respectivement à Al-Dhafar(Oman) et Al-Moharrek (Bahreïn).

Le Mouloudia jouera le match-aller à domicile le 29 août, avant de se déplacer le 24 septembre à Oman, alors que le CSC entrera en lice le 27 août à Constantine. Le match-retour aura lieu le 17 septembre à Manama. La première édition de cette compétition sous sa nouvelle formule avait été remportée la saison dernière par l’Etoile du Sahel (Tunisie), vainqueur en finale d’Al-Hilal d’Arabie saoudite (2-1), empochant au passage la somme de 6 millions de dollars.