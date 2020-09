Le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, avait été sanctionné par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) pour 2 ans de toute fonction officielle et/ou activité en relation avec le football à partir du 20/06/2019, avec proposition de radiation à vie. Une sanction infligée à Mellal en raison du non-respect des décisions des organes juridictionnels, quoi qu’il était sous le coup d’une sanction initiale d’interdiction de toute activité en relation avec le football. Mardi soir, la direction du club de la Kabylie a annoncé avoir fait appel auprès de la commission des recours.

« Suite à la dernière sanction prise à l’encontre du pre´sident, Chérif Mellal, nous informons l’opinion sportive en général et les supporters de la JSK en particulier qu’un recours a été introduit, ce mardi 15/09/2020, auprès de la commission de recours de la FAF par les avocats du club et ce dans le strict respect des délais impartis », écrit le club dans un communiqué laconique dans sa page officielle sur Facebook, indiquant être « certain » de faire valoir ses droits auprès de ladite commission. Sur un autre volet, les joueurs de la JSK rejoindront, demain, la ville de Mostaganem pour effectuer un deuxième stage de préparation. Ce stage commencera le jour-même, après l’accomplissement d’une série de mesures sanitaires, dont les tests sérologiques contre le Covid-19.

Après le premier stage qui s’est déroulé à Akbou et qui était une totale réussite, les responsables de la JSK misent aussi sur ce regroupement à l’Ouest du pays. Mellal fait de son mieux pour mettre ses joueurs dans les meilleures conditions et son seul objectif est que son équipe assure une préparation à la hauteur en prévision du nouvel exercice. Par ailleurs, et comme prévu, le club sportif amateur (CSA) de la JSK a tenu son assemblée générale ordinaire, mardi dernier, avec la présence de 25 membres sur les 29.

Le président Samy Idres a présenté ses bilans moral et financier, qui ont été adoptés à l’unanimité. Maintenant, les regards seront braqués vers l’AG élective, dont la date n’est pas encore fixée.