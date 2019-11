Les Canaris se sont inclinés lundi dernier à sidi Bel Abbès face à l’équipe locale (1-2) dans une rencontre comptant pour la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue1. Cette défaite, somme toute logique, enfonce un peu plus le club kabyle qui peine visiblement à stabiliser ses résultats évoluant en dents de scie depuis le début de saison. Cet énième faux pas confirme également, si besoin est, l’incapacité du compartiment défensif à préserver son périmètre. C’est là un défi qui donne du fil à retordre au coach Hubert Velud et le président Chérif Mellal. Avant-hier, les camarades de Saâdou n’ont pas pu prendre le dessus sur une équipe, qui a fourni un jeu meilleur et qui était plus motivée. Les locaux ont dominé la rencontre de bout en bout, à l’exception du dernier quart d’heure pendant lequel ils se sont repliés, afin de préserver le score en leur faveur. Les Kabyles, eux, n’ont pas donné l’impression d’une équipe qui désire gagner. Bien au contraire, les joueurs donnaient l’impression qu’ils n’avaient aucun plan de jeu. C’est pourquoi, donc, la victoire de l’USMBA était logique et méritée. Les Jaune et Vert n’avaient qu’à reconnaître leur défaite. Et c’est ce qu’ils ont fait avec un total fair-play à la fin de la rencontre. Sur ce plan, la JSK n’a pas à rougir. Bien au contraire, la sportivité malgré la défaite a toujours été au rendez-vous. Toutefois, ce faux pas, qui intervient après une maigre victoire face à l’ASAM (1-0) remet les choses en place au niveau de l’effectif et du staff technique kabyle. L’effectif nécessite en effet un véritable rafistolage. Le renforcement de la défense et l’axe est plus qu’une nécessité au vu de la prestation de ce lundi à sidi Bel Abbès. Velud avait raison de réclamer des joueurs pour donner du tonus à la défense qui pose de sérieux problèmes. On a même constaté que les joueurs n’étaient même pas capables de suivre un schéma tactique. Ce qui rend la tâche du technicien français très délicate. Avec un effectif qui n’est même pas en mesure d’appliquer sur le terrain un schéma tactique, les choses ne semblent pas être aisées pour Velud, qui peine à rétablir les choses dans son équipe. Pourtant, sa tâche sera de plus en plus difficile et compliquée. Les compétitions continentales ne sont pas d’un même niveau que le championnat, ce qui a nécessité un travail plus approfondi dans l’échiquier kabyle. Alors que la prochaine confrontation africaine pour le compte de la Champions league est prévue pour le 29 du mois en cours, les Kabyles devront élever le niveau et la cadence de jeu pour pouvoir rester dans la compétition. Une tâche difficile pour le français Velud qui ne semble pas avoir à sa disposition des éléments de haut niveau à même de rivaliser avec ces gros cylindres africains. Aussi, pour pallier ce manque, la direction a entamé sa période de recrutement avant l’heure. Bien en avance sur le mercato hivernal, Chérif Mellal a installé la commission de recrutement et déjà entamé la chasse aux joueurs. Jusqu’à présent, aucun élément nouveau n’est venu confirmer le recrutement d’un joueur, mais tout indique que la direction kabyle est sur plusieurs pistes.