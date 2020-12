L'objectif des Canaris est bien précisé par le directeur sportif Kamel Abdeslam qui a affirmé que «les joueurs sont déterminés à réaliser un bon résultat. On vise la victoire ou un match nul pour aborder le match retour en toute sérénité», a-t-il indiqué.

Exemptée du tour préliminaire, la JSK abordera son rendez-vous cet après-midi avec donc, l'objectif de réussir ses débuts dans cette compétition et du coup prendre option sur la qualification en 16es de finale «bis» de l'épreuve.

Les Canaris, à pied d'oeuvre depuis dimanche à Niamey, ont passé les tests PCR, le jour de leur arrivée à l'hôtel Bravia.

Le médecin de l'équipe, Mohamed Atmani, a déclaré que «toutes les conditions sont réunies et l'accueil a été chaleureux. L'état de santé des joueurs est rassurant. Les tests PCR ont été effectués par une équipe de médecin chargée par la Fédération nigérienne de football et tout s'est déroulé dans les meilleures conditions», a encore précisé Atmani.

Pour ce match aller, le coach Youcef Bouzidi a convoqué 20 joueurs. Sur le plan de l'effectif, Bouzidi sera privé des services du milieu de terrain Abdessamed Bounoua, ménagé par précaution, alors que le gardien de but Masten Becheker a été testé positif au Covid-19.

Par contre, le coach des Canaris veut bien récupérer l'attaquant Zakaria Boulahia qui a contracté une blessure à la cheville qui l'a éloigné des deux derniers matchs de l'équipe. Bouzidi l'a retenu pour ce match et il a demandé au staff médical de tout faire pour remettre Boulahia sur pied.

Les joueurs ont eu une séance d'entraînement le jour de leur arrivée à Niamey avant l'ultime séance qui se déroulait, hier, à l'heure du match, au moment où on mettait sous presse. Là, le staff technique dirigé par Youcef Bouzidi doit effectuer les derniers réglages pour bien entamer cette compétition continentale. D'ailleurs, les joueurs affichent une grande détermination à aborder cette rencontre avec l'intention de confirmer leur réveil, eux qui restent sur une victoire en déplacement, vendredi, face à l'ASO Chlef (2-0), à l'occasion de la 4e journée du championnat de Ligue 1.

Du côté de l'adversaire, l'US Gendarmerie nationale du Niger, il y a lieu de noter que c'est une équipe bien solide dans la mesure où elle n'a, jusqu'à présent pas connu de défaite depuis la saison passée en championnat.

De plus, cette équipe nigérienne a disputé pas moins de 9 matchs de championnats au cours desquels elle en a gagné 7 dont un en coupe de la CAF.

Encore faut-il rappeler que lors du premier tour préliminaire de cette coupe de la CAF, l'USGN a éliminé l'équipe malienne de Yeelen Olympique (1-1) à Niamey et victoire au Mali (1-0) avant de retrouver la JS Kabylie pour ce match aller du premier tour de cette compétition continentale.

Par rapport à la JSK et son effectif, il y a lieu de noter que les joueurs de cette formation nigérienne manquent de compétition internationale dans la mesure où c'est la deuxième participation de cette équipe en coupe de la CAF. Mais, le coach des Canaris, Bouzidi qui est bien expérimenté, ne sous-estime point cette équipe et s'en méfie. Par contre, le staff technique des Canaris craint juste la fatigue et la chaleur. Ce qui explique pourquoi depuis dimanche, Bouzidi et son staff n'ont ménagé aucun effort pour que les joueurs puissent bien récupérer de ce long voyage qui a duré 14 heures avec escale à Casablanca avant l'arrivée à Niamey.

En tout cas, une chose est sûre: les joueurs sont décidés à revenir avec un bon résultat de Niamey et c'est de bon augure...