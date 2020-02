Les Canaris sont revenus de Biskra avec un point suite au match nul obtenu sur le terrain de l'adversaire l'USB (1-1), dans le cadre de la 16e journée du championnat de Ligue 1. Un résultat qui aurait pu être meilleur si les camarades de Bensayah avaient su garder l'avantage qu'ils ont eu après que ce dernier ait ouvert la marque. Ils se sont fait rejoindre au score sur une égalisation de Bouafia dans le dernier quart d'heure du match. Bon gré mal gré, les gars de la Kabylie ont tout de même glané un point précieux qui leur permet de remonter dans le classement et de profiter de l'absence du poursuivant direct du leader, le MCA, pour aller se caser à la deuxième place. Désormais, la course pour le titre est plus que jamais relancée avec de grandes chances pour les Canaris de réduire la marge qui les sépare du CR Belouizdad. L'avance prise par le CRB peut facilement être réduite dans les deux prochaines journées, car la JSK recevra deux fois consécutives sur son terrain à Tizi Ouzou. Lundi 17 février, elle aura à affronter le Paradou AC, qui peine cette saison à remonter dans le classement. L'équipe algéroise pointe à la 12e place avec un niveau de jeu juste moyen. C'est pourquoi les Canaris joueront toutes leurs cartes afin de décrocher la victoire d'autant plus qu'ils auront pour soutien leur public. Le 29 du même mois, ce sera au tour de l'ASO Chlef de fouler la pelouse du terrain de Tizi Ouzou devant une équipe dont le seul objectif est de se rapprocher de la place de podium. Par ailleurs, la direction du club kabyle est restée sans réaction quant à la décision de la DTN d'interdire à Yamen Zelfani de coacher ses joueurs sur les bancs de touche. Ce dernier n'a pas son diplôme CAF A. Ceci, alors que certaines sources avancent qu'il aura une dérogation en attendant de passer le stage qu'il faut pour obtenir le diplôme en question. En attendant une issue à ce nouveau problème, ce dernier semble effectuer un bon début avec deux bons résultats qui relancent l'équipe dans la course au titre. Sur un autre volet, les choses continuent de se brouiller au niveau de la direction du club. Après avoir reporté leur assemblée générale, les «détracteurs» du président Chérif Mellal, conduits par Malek Azlef, comptent revenir à la charge dans quelques jours. Lors de leur réunion qui s'était déroulée samedi passée avec la présence de l'ancien président Moh Cherif Hannachi, ces derniers ont décidé de convoquer le président afin, déclaraient-ils, de rester dans la légalité. Une convocation sera, ajoutent-ils, remise par un huissier de justice à ce dernier pour se présenter à l'AG prévue le 23 février. Mellal est donc, selon ces derniers, sommé de démissionner volontairement, faute de quoi, il sera démis de ses fonctions de président par la majorité des actionnaires actuels. Cependant, après un bras de fer qui a duré quelques jours, beaucoup voient en ce report une incapacité des «détracteurs» de Mellal à agir dans le sens de son éviction. Le président refuse de partir et a fini par réunir autour de lui un grand nombre de supporters et d'anciens joueurs. Il est vrai que le classement actuel de la JSK qui talonne de près le leader a joué en sa faveur auprès des amoureux du club, qui estiment que leur équipe est sur une bonne voie. Beaucoup pensent que la stabilité de l'équipe est plus importante que les guerres de tranchées actuelles.