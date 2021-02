À quelques encablures du match face au NAHD, Denis Lavagne récupère ses joueurs blessés pour certains et suspendus pour d'autres. Ainsi, Hamroun et Bensayah qui ont été les grands absents de ces dernières rencontres vont rejoindre leurs postes ce samedi. Selon toute vraisemblance, le coach français de la JSK compte les aligner, afin de mettre le maximum de pression sur l'adversaire. En plus de ces éléments clés de l'effectif, les Canaris joueront pour la première fois avec un nouveau camarade fraîchement recruté, le Congolais Kilangalanga Pame glody. La nouvelle recrue congolaise va sans nul doute faire son entrée après sa qualification.

La direction du club a en effet fait savoir dans un communiqué que «la nouvelle recrue du club, l'international congolais, Kilangalanga Pame glody dont le CIT a été reçu, hier, avant minuit, comme l'exige la réglementation, est désormais qualifié et prendra donc part aux compétitions nationales et continentales sous les couleurs de la JSK». Dans un autre communiqué, publié sur sa page officielle, la JSK faisait également savoir que Bensayah va rejoindre ses camarades face au NAHD.

«Ayant purgé sa suspension de trois matchs (JSS, NCM, JSMS), Rida Bensayah signera son retour, samedi prochain, face au NAHD. Un retour qui sera d'un grand apport pour l'équipe, notamment sur le plan offensif», précise-t-on. Toujours au chapitre des revenants après absence, la direction du club kabyle annonce également que «souffrant d'une tendinite au niveau de l'adducteur, laquelle a nécessité quelques jours de repos, le jeune avant-centre, Massinissa Nezla est rétabli.

Le joueur va reprendre le travail, cet après-midi, sous la houlette du préparateur physique, Rodolphe. Selon le staff médical, le joueur va réintégrer le reste du groupe, avant la fin de la semaine en cours». Ce qui indique que ce jeune talent sera aligné face au NAH, ce samedi. Aussi, avec cet effectif qui retrouve ses meilleurs éléments, la JSK compte arracher les 3 points de la rencontre avec l'art et la manière. Une rencontre face au NAHD qui promet du très bon spectacle au vu de la stature des deux clubs et des enjeux qui entourent la rencontre. Les Kabyles qui accueillent à Tizi Ouzou feront tout pour satisfaire leurs supporters qui demandent une confirmation. Chose pour laquelle les préparations sous la houlette de Lavagne se sont focalisés le long de la semaine sur le plan offensif. Enfin, il est à rappeler que ce mois de février en cours sera bien rempli pour les Canaris. En plus des matchs de championnat, deux autres confrontations internationales sont attendues l'une à Tizi Ouzou, alors qu'une autre est attendue au Mali. La JSK joue en effet la coupe de la Confédération africaine de football avec l'objectif de s'imposer dans les premiers carrés finalistes. Le défi est grand, mais les dés ne sont pas encore jetés et les camarades de Hamroun peuvent toujours tenter le risque.