Des informations persistantes font état de la volonté de la direction de la JS kabylie de procéder au recrutement d'un attaquant étranger, en prévision de la prochaine saison. Jusqu'à présent, aucun nom n'est évoqué, mais l'on annonce déjà des pourparlers avancés avec plusieurs joueurs. Cependant, le recrutement d'un élément étranger n'est pas une procédure si simple pour la JSK. Après le recrutement du Libyen Tubal, il va falloir négocier le départ d'un autre élément étranger. En effet, le recrutement d'un joueur étranger n'est pas possible, selon la configuration actuelle de l'effectif du club kabyle. En plus de Tubal, Joma est encore sous contrat. Il doit résilier son bail pour que la JSK puisse prétendre à un autre recrutement étranger. Et c'est justement ce qui pose problème à Cherif Mellal, car Joma n'a pas encore donné sa réponse sur une éventuelle résiliation de son contrat. Ce dernier va sans nul doute réclamer ses salaires non payés, mais pas seulement. Il est évident que si une partie souhaite résilier son contrat avant expiration, des clauses de celui-civont se dresser comme des obstacles. Des contreparties financières sont sûrement prévues. Et c'est ce qui obligera la direction kabyle à négocier avec le joueur. Pour l'instant, la direction n'a communiqué aucune information sur ce sujet, mais des sources persistantes évoquent l'éventualité du départ de Joma. Ce dernier, ajoutent nos sources, n'a pas réussi à convaincre la direction du club kabyle. Ses prestations, la saison dernière, n'ont pas été à la hauteur des attentes. En plus d'une vingtaine de rencontres jouées avec ses coéquipiers, Joma n'a (pas) pu marquer un seul but. Pour certains, ce dernier n'était pas en position de conclure, car l'entraîneur ne l'a pas placé à son vrai poste, alors que d'autres affirment que son niveau n'est pas à la hauteur de l'effectif de la JSK, ce qui pose un sérieux problème dans le volet des recrutements. Par ailleurs, il est à noter que le club kabyle, qui poursuit son stage a annoncé le recrutement d'un autre joueur. Juba Aguieb a signé un contrat de trois ans avec le club de la Kabylie, mais il n'a pas pu rejoindre ses nouveaux camarades à Akbou à cause de la situation sanitaire. Il n'a pas subi tous les tests médicaux nécessaires. Toutefois, Aguieb promet de donner satisfaction à la direction et aux supporters. À un autre chapitre, notons que certains joueurs annoncés comme partants semblent revenir à de meilleurs sentiments. C'est le cas de Malik Raïah, qui a été annoncé partant, à cause de sa mise à l'écart par Zelfani. Ce dernier semble surseoir à son départ et annonce qu'il reste à la JSK où il a déjà fait ses preuves, à (la) condition de ne pas rester sur le banc de touche comme la saison dernière. Ce n'est pas le cas de Tafni qui a pris la décision de partir. Ce dernier a refusé d'être prêté et a carrément décidé de changer d'air même s'il n'a pas encore annoncé le (s) nom (s) des clubs qui l'ont sollicité.