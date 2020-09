Les Canaris sont rentrés à Tizi Ouzou, hier, après un séjour à Mostaganem où ils ont effectué un stage bloqué d'une semaine, sous la houlette de l'entraîneur adjoint Mourad Karouf. Après une préparation physique intense, les camarades de Benbot vont maintenant se reposer, affirmait le président Mellal, avant de partir pour un troisième stage, dont la destination n'a pas encore été révélée. Une chose est sûre, c'est que la direction kabyle a prévu un autre regroupement pour ne pas freiner l'élan des joueurs.

En fait, le stage de Mostaganem a permis au staff technique de connaître relativement les capacités de son effectif, complètement renouvelé après une large campagne de recrutement qui a vu Mellal passer une panoplie de joueurs de plusieurs horizons essentiellement du cru. De son côté, l'entraîneur franco-tunisien des canaris, Yamen Zelfani, à son arrivée à Mostaganem a qualifié le travail effectué par Karouf Mourad d'excellent. Le premier nommé s'est dit très satisfait de la prestation de son adjoint qui a mené avec excellence les préparations.

Toutefois, Zelfani accompagné de son adjoint tunisien Fakhri a regretté que plusieurs joueurs n'étaient pas du voyage à Mostaganem qui à cause de blessure, qui à cause de suspicion de coronavirus. Ces derniers auront, selon la direction kabyle, une autre opportunité lors du prochain regroupement. D'autres joueurs profiteront de celui de l'Equipe nationale, après leur intégration au sein de l'EN des U17.

La direction du club kabyle avait, en effet, annoncé sur sa page officielle, plusieurs de ces jeunes pépites dans la sélection nationale des U17. Après l'appel de trois joueurs en sélection nationale des U20, c'est au tour du portier, Boudedja Amayas et du milieu de terrain, Mézine Ilyès d'être convoqués en sélection nationale U17. Avant ces derniers, «c'était le gardien, Ramdane Abdelatif, le latéral droit, Nechat Djabri Farès et le milieu de terrain, Arfi Hodeïfa qui ont été appelés par l'entraîneur de l'Equipe nationale. Les deux pépites du club sont retenues pour le regroupement qui aura lieu au Centre technique sportif de Khemis Miliana, depuis avant-hier.

Enfin, il est à rappeler que le cas du joueur africain Juma n'a pas encore trouvé une issue qui arrange les deux parties. Ce dernier, annoncé comme partant, depuis plusieurs semaines, n'a pas encore signé la résiliation de son contrat, à l'amiable, comme souhaité par Cherif Mellal.

La direction du club kabyle veut rompre avec Juma qui n'a, selon elle, pas donné satisfaction, afin de pouvoir recruter un autre joueur étranger. Jusqu'à présent, l'option n'est pas possible, car l'effectif comporte déjà deux joueurs étrangers: Tubal et Darradji. En plus de ces deux techniciens, la JSK veut renforcer son compartiment offensif pour la prochaine saison, avec le recrutement d'un attaquant africain.