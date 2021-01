La JS Kabylie a signé, jeudi, sa première victoire de la saison au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, en l'emportant face à l'AS Aïn M'lila, dans le cadre de la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1. Un seul but signé Kerroum a, ainsi, permis aux camarades du jeune gardien Hadid de confirmer encore plus leur retour après un passage à vide durant les premières journées du championnat. La victoire permet également à la JSK de se rapprocher du leader, l'ES Sétif, qui n'est désormais plus qu'à 4 points d'écart (avant le match de l'ESS d'hier face au NAHD). L'entraîneur Youcef Bouzidi veut, ainsi, rejoindre le premier carré dès la prochaine journée qui verra ses poulains affronter sur leur terrain du 1er-Novembre l'USM Alger. En effet, le retour de la bonne forme redonne aux Canaris le goût de vaincre. Un sentiment partagé par le coach, qui affirmait à l'issue de la rencontre de jeudi que beaucoup de travail reste à faire, mais il devient de plus en plus possible de revenir au classement et pourquoi pas faire mieux. Ce dernier, et après avoir pris en main les destinées du club de la Kabylie, s'est directement mis à faire le ménage dans les effectifs. En premier, c'était le compartiment offensif qui nécessitait, selon lui, des réaménagements profonds. Ce qu'il fera en optant pour les joueurs les plus performants du groupe tel que Bensayah et Hamroun. Au vu de la prestation de jeudi face à l'ASAM où les Canaris ont dû puiser dans leurs tréfonds pour garder le score, il devient aisé de comprendre que Bouzidi s'est mis à fortifier la muraille défensive de son équipe. Un groupe homogène commence, en effet, à se construire avec des joueurs qui apprennent à composer ensemble. À l'occasion, l'on ne peut laisser inaperçue l'émergence d'un jeune gardien qui montre des capacités qui feront de lui à l'avenir un très bon kipper. Hadid, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a su avec brio mettre en échec beaucoup d'attaques des adversaires par des arrêts magistraux démontrant, ainsi, qu'il a l'art et la manière. La victoire de jeudi, qui a permis à la JSK de remonter à la 8e place et à 4 petits points seulement du leader reste, toutefois, à confirmer lors de la prochaine journée qui verra les Canaris accueillir sur leur terrain l'USMA. Une rencontre qui promet du spectacle au vu des enjeux. En effet, les Algérois, qui veulent signer leur réveil en ce début de saison, croiseront le fer avec des Canaris décidés à garder le butin très précieux de la rencontre pour rejoindre le premier carré au plus vite. C'est d'ailleurs le souhait de Cherif Mellal, le président qui a su motiver ses troupes en leur versant deux mensualités avant la rencontre de jeudi. Avant de recevoir l'USMA, les Jaune et Vert accueilleront l'US Gendarmerie nationale du Niger, mardi prochain, au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Ce match retour du premier tour de la coupe de la Confédération africaine de football paraît facile au vu de la victoire arrachée à Niamey (2-0), mais il faudra se garder de tirer les conclusions car ce club nigérien a déjà gagné à l'extérieur, face à son précédent adversaire malien. Tout reste à jouer avant le sifflet final.