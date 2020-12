Le club kabyle vient de connaître son prochain adversaire en coupe de la Confédération africaine (CAF). La JSK affrontera donc l'US Gendarmerie nationale du Niger qui s'est qualifiée ce samedi, en dépit du nul (1-1) concédé à domicile devant l'équipe malienne, Yeelen Olympique. Ainsi les camarades de Hamroun connaissent désormais leur adversaire qu'ils affronteront donc pour le compte du match aller, les 22 ou

23 décembre prochains. À noter que pour le match aller, les kabyles se déplaceront à Niamey pour rencontrer l'équipe de l'US Gendarmerie nationale du Niger chez elle.

Les Kabyles connaissent ainsi leur prochain adversaire qualifié après un match nul concédé chez eux. Cependant ils ont pu arracher une victoire sur le terrain au Mali. Une équipe qu'il faudra prendre très au sérieux au vu de ses prestations qui augurent de grandes difficultés pour des Canaris qui peinent à prendre l'élan nécessaire après deux matchs nuls dans le Championnat national.

En fait, d'ici là, les camarades de Hamroun auront, selon toute vraisemblance, atteint le niveau pour se lancer dans cette compétition internationale, car des matchs difficiles les attendent, avant de s'envoler pour Niamey, la capitale nigérienne.

La JSK accueillera en effet le CR Belouizdad, vendredi prochain, au stade du 1er Novembre pour le compte de la 3ème journée du championnat. Un match important pour les Jaune et Vert qui auront à coeur de confirmer leur bon rendement face au MCO et d'entrevoir, à l'occasion, avec plus d'assurance et de confiance la suite du parcours. Cette suite de parcours qui sera donc la compétition africaine. C'est pourquoi, le résultat face au CRB sera très important pour le moral des troupes de Youcef Bouzidi.

À rappeler par ailleurs que la qualification pour cette compétition internationale a été parsemée de beaucoup d'embûches pour l'équipe kabyle qui a terminé le championnat de la saison passée à la quatrième place. Un classement qui a failli la disqualifier de cette participation après que la ligue a choisi d'opter pour la qualification d'autres équipes. L'on se rappelle que la direction du club kabyle, par le biais de son président Cherif Mellal, avait vivement contesté la décision. Ce qui a valu d'ailleurs à ce dernier une peine de 2 ans d'éloignement des terrains avec proposition de radiation à vie. Après quelques semaines, la ligue a revu sa décision et a procédé à la qualification de l'équipe kabyle.

Enfin, notons que les Canaris s'entraînent désormais avec Youcef Bouzidi dans une très bonne ambiance. Le moral des troupes est au beau fixe. Le coach Bouzidi est quant à lui très confiant dans les capacités de ses poulains à relever le défi de jouer les premiers rôles. À son arrivée, ce dernier a rassuré que les Canaris ont tous les atouts qui leur permettront d'arracher de bons résultats. Mais, d'ici là, les supporters attendent pour voir concrètement sur le terrain.