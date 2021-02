La JS Kabylie, représentant algérien en coupe de la CAF, s'est qualifiée pour la phase des poules de la coupe de la Confédération africaine de football, dimanche dernier, dans une rencontre qui a tenu ses promesses sur tous les plans. Les camarades de Benbot ont pris le meilleur sur le Stade malien, en s'imposant sur la plus petite des marges (1-0). Les Canaris auraient pu inscrire d'autres buts, en plus de celui de Souyad, au vu de la prestation de l'attaque menée par Arezki Hamroun. Le score de la première manche de cette double confrontation qui s'était, pour rappel, soldée par une victoire des Maliens (2-1) a grandement contribué à la qualification des Canaris qui n'avaient plus qu'à marquer un but et garder leurs filets propres lors de la seconde manche. Aussi, à l'issue de la dernière rencontre, l'entraîneur en chef du club de la Kabylie, Denis Lavagne, s'est dit très content et surtout satisfait du rendement de ses poulains. Une tactique efficace a également été mise en branle par ce technicien, qui connaît fort bien le football africain. Les locaux ont, en effet, attaqué dès l'entame de la première partie. Ce qui leur a permis d'inscrire un but déstabilisateur pour l'adversaire. Le score est, ainsi, resté inchangé jusqu'au sifflet final de l'arbitre tunisien, mais la qualification était juste au bout de cette petite réalisation de Sayoud. Par cette qualification, les Jaune et Vert s'installent durablement dans cette compétition, qui ne fait que commencer pour les grands clubs. De gros calibres vont ainsi se dresser devant la JSK lors de la phase des poules, dont le tirage au sort a été effectué, hier après-midi. Et avant même le résultat de ce tirage au sort, les joueurs algériens s'étaient préparés à croiser le fer avec de gros calibres, qu'il faudra d'ores et déjà commencer à préparer. Le coach Lavagne, en fin connaisseur de la balle ronde africaine, est appelé à mettre au point un échiquier efficace et il dispose d'une fourchette riche en compétences. La phase des poules débutera, faut-il le rappeler, le 10 mars prochain. La satisfaction n'est cependant pas visible du côté des joueurs et de la barre technique. Le président Cherif Mellal était aux anges après la victoire de ses joueurs. Celui-ci se met durablement à l'abri des attaques de ses adversaires, qui ne pourront plus l'attaquer frontalement au vu des résultats réalisés, ces dernières semaines. Les supporters qui sont très satisfaits de la qualification verront d'un mauvais oeil tout responsable au niveau de la direction qui s'aventurerait à déstabiliser le groupe en plein élan. Enfin, rappelons qu'après cette qualification, les Canaris se remettent au championnat avec des confrontations au sommet. La prochaine d'ailleurs sera une affiche qui a toujours tenu ses promesses. Les Canaris seront en déplacement à Alger pour affronter le MC Alger, dans une rencontre très difficile. Ce duel promet du spectacle comme il en a toujours été lorsque les deux équipes se rencontrent. Entre-temps, les préparations pour la coupe de la CAF se poursuivent tout en espérant que la stabilité dure plus longtemps.