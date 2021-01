La JS Kabylie a été malmenée, lundi après-midi, par l'USM Alger, au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou (1-2) devant les regards de leur nouvel entraîneur, Denis Lavagne. Les visiteurs ont pu réaliser une belle victoire dans une rencontre où les Canaris semblaient naviguer à vue, sans tactique de jeu ni même la volonté de gagner. Les Algérois s'offraient des occasions en traversant des couloirs vides et devant une muraille défensive molle et sans ressort. Une rencontre qui s'est, donc, logiquement terminée par une victoire de l'USMA par deux jolis buts à un. Aussi, après la fin de la rencontre, la déception était visible sur les visages. Le coach Lavagne déclarait qu'il venait de découvrir les capacités de son équipe contredisant ainsi ses premières affirmations tenues lors de son arrivée. Un test raté qui le met dans une position inconfortable et le place dans le collimateur des inconditionnels du club. Lavagne n'a non seulement pas réalisé une victoire mais il n'a même pas pu garder la courbe des résultats positifs installés en quelques rencontres seulement par son prédécesseur, Youcef Bouzidi. Sur la Toile, les supporters, qui ne pouvaient assister à la rencontre, étaient furieux contre une direction qui ne sait plus sur quel pied danser. L'échec de Mellal, qui a limogé un Bouzidi qui avait donné du punch au groupe, est éclatant et ce n'est pas le recrutement d'un autre coach quel que soit son CV qui va rectifier le tir. Lavagne ne doit certainement pas ignorer qu'il ne sera pas aisé de jouer les premiers rôles avec ce groupe. Accepter une mission pareille est une énorme prise de risque pour sa notoriété et son image de marque, surtout si la direction venait à lui montrer la porte de sortie pour mauvais résultats. Avant-hier, les Canaris n'ont pas pu préserver leur retour aux bons résultats réalisés sous la houlette de Bouzidi. Devant l'USMA, les Jaune et Vert n'ont montré aucune consistance dans le jeu. Au fil des minutes, il apparaissait évident que Lavagne n'a même pas pu mettre au point une quelconque tactique et encore, si au moins les joueurs étaient capables d'en appliquer une. Il devenait aussi clair qu'un travail dur attend le coach avant de pouvoir parler de bons résultats et de l'objectif de jouer les premiers rôles.

En tout état de cause, le club, avec Lavagne ou un autre, aura à croiser le fer avec un grand club africain qui joue réellement les premiers rôles dans les compétitions continentales. Dans quelques semaines, la JSK se déplacera à Bamako, capitale du Mali, pour affronter le Stade malien dans une rencontre comptant pour les 16es de finale bis de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Les supporters ne se font pas beaucoup d'espoir, mais le défi n'est pas impossible pour Lavagne qui prend le risque du quitte ou double. Enfin, notons que les Canaris qui replongent à la 10e place du championnat après cette défaite amère à Tizi Ouzou seront en déplacement périlleux à Tlemcen, samedi prochain, pour donner la réplique au Widad local. Il sera difficile pour Lavagne de rectifier le tir après un test raté à domicile, mais il faut tout de même espérer, puisque «l'espoir fait vivre», comme on dit chez lui.