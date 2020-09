La JSK a entamé, hier, son deuxième stage de préparation à Mostaganem. Alors que l'entraîneur Yamen Zelfani, est toujours bloqué en Tunisie, les deux joueurs, Juma et Daibeche, ont été mis en quarantaine par les médecins du club, après des soupçons quant à une éventuelle infection au Covid-19. ils devront attendre les résultats des examens PCR dans une situation de quarantaine imposée par le staff médical, qui a refusé un quelconque risque. Juma et Daïbeche sont restés dans leurs résidences sous les regards des médecins, qui suivent de très près l'évolution de leur état de santé. Les Canaris, qui ont embarqué avant-hier à Mostaganem, ont subi des examens méticuleux dans leurs résidences respectives. Les mesures préventives contre le coronavirus sont suivies très strictement par ces derniers, sous l'oeil vigilant des médecins. La direction du club ne veut pas prendre de risque, quant à la santé des joueurs et de tout l'encadrement qui fait partie du voyage. Aussi, les médecins ont préféré laisser sur le quai Juma et Daibeche qui devront rejoindre leurs coéquipiers après le retour des examens ou rester en quarantaine, si ces tests s'avéraient positifs. Toujours au chapitre des absents, notons que la JSK effectuera ce deuxième stage en l'absence de son entraîneur franco-tunisien Yamen Zelfani, qui se trouve encore dans son pays. Ce dernier ne rentrera vraisemblablement en Algérie qu'une fois que la Fédération aura décidé de la date de reprise des compétitions. Pour l'instant, Mourad Karouf assure l'intérim avec abnégation, mais sous le regard de Zelfani qui suit les préparations en live. C'est lui également qui suit les recrutements des joueurs. Hier, à l'occasion de la première séance d'entraînement, les camarades de Hamroune ont débuté les entraînements collectifs. Scindés en deux groupes, ils ont été soumis à un travail axé essentiellement sur le volet physique.

La direction du club veut épargner les joueurs de tout genre de conflits extérieurs, notamment celui qui l'oppose à la Fédération algérienne de football (FAF) et la Ligue de football professionnel (LFP).