La JSK revient avec une belle victoire du Niger après s'être imposée avant-hier face à l'équipe de l'US Gendarmerie nationale par 2 buts à un.

Ce très bon résultat permet ainsi aux Canaris d'aborder avec plus de confiance le match retour prévu à Tizi Ouzou le 5 janvier prochain.

La victoire est également un bon signe d'un retour prometteur aux compétitions africaines que l'équipe kabyle n'a pas jouées depuis belle lurette. Ce bon résultat, faut-il le signaler, est le fruit d'un travail en profondeur accompli par le coach Youcef Bouzidi qui a remis un peu d'ordre dans l'effectif. La rencontre a également permis à Bensayah, auteur du deuxième but de la JSK de confirmer sa stature d'élément clé dans le compartiment offensif kabyle.

À noter par ailleurs que le second but a été inscrit par un défenseur de l'Usgn contre son camp suite à une pression de l'attaque kabyle.

Notons également que la rencontre de mardi à Niamey aura fait une révélation heureuse en la personne du jeune portier Mohammed Idir Hadid. Une première pour lui, de garder la cage kabyle pour la première fois. Son apparition en qualité de titulaire avec l'équipe fanion dans un match officiel en compétition africaine a été une belle réussite avec sa prestation.

L'enfant d'Aït Bouyahia qui n'a pas encore bouclé ses 19 printemps s'est vu confier par le staff technique la mission de garder la cage kabyle, suite à une légère blessure de Benbot qui a été néanmoins sur le banc des remplaçants.

À rappeler par ailleurs que la délégation de la JSK a été conviée à un dîner par Son Excellence, Ali Drouiche, ambassadeur d'Algérie au Niger à l'issue du match ponctué par une belle victoire face à l'US Gendarmerie nationale. Un geste fortement apprécié par les joueurs et les membres des différents staffs qui ont tenu à remercier, via un communiqué posté sur la page officielle du club, l'ambassadeur pour son soutien, encouragement et considération. Son Excellence, Ali Drouiche, ajoute le même communiqué, était également présent dans la tribune officielle pour encourager et soutenir la JSK, tout comme il était aussi présent au stade, où il avait assisté à l'ultime séance d'entraînement des camarades de El Orfi.

La particularité de cette rencontre c'est aussi l'apparition, pour la première fois, d'une nouvelle tenue officielle sous la marque propre au club. La JSK a en effet évolué cet après-midi face à l'US Gendarmerie nationale du Niger avec le maillot officiel Azamul de marque Uzzo équipementier officiel de la JSK qui, faut-il le rappeler, est la propriété du club kabyle.

La présentation de ce maillot de couleur verte se fera lors du prochain match de championnat face à l'US Biskra. Notons enfin que la délégation du club kabyle a regagné le pays, hier, en milieu de journée dans un vol de Niamey vers Casablanca dont l'arrivée était attendue à 4h40.

Après une escale dans la capitale e´conomique du Maroc, la délégation de la JSK a atterri à Alger, hier, en fin de matinée.