Les Canaris affrontent cet après-midi les Oranais du MCO, au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou pour le compte de la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1. Cette rencontre, qui se joue à huis clos, est d'une importance capitale pour les gars de la Kabylie, qui seront, ainsi, fixés sur la suite de la compétition. Une victoire est indispensable pour rester en course même si les camarades du gardien Benbot évolueront sans l'entraîneur. Pour la circonstance, c'est le directeur sportif du club, Jean-Yves Chay, qui assure l'intérim en attendant un autre coach. Pour ce dernier, coach Velud a fait preuve de beaucoup de professionnalisme durant son passage à la JSK. Maintenant avec son départ, les Canaris devront rebondir et terminer la saison en boulet de canon. Un défi qui semble très difficile à relever au vu des capacités limitées de l'effectif actuel. Le groupe n'a pas le moral au beau fixe après une série de mauvais résultats accompagnés de recrutement tout aussi calamiteux. C'est d'ailleurs ce que reprochent les supporters au président Cherif Mellal. Toutefois, même si l'absence de l'entraîneur est largement colmatée par Jean-Yves Chay, qui connaît très bien le club, il n'en demeure pas moins que les supporters commencent sérieusement à s'inquiéter sur l'effectif. Beaucoup de joueurs ne seront pas alignés pour cause de blessures. L'inquiétude concerne aussi les cas des joueurs recrutés. Même s'ils ne peuvent pas être alignés, aujourd'hui, étant donné que c'est un match en retard de la première phase, il n'en demeure pas moins qu'ils doivent bien rentrer un jour. Abduslam Tubal, qui est recruté depuis plus de deux mois, n'a pas encore rejoint le tapis vert pour problème de qualification. Le même cas semble se poser pour le Tunisien Darradji qui attend aussi d'être qualifié. Les amoureux du club kabyle regrettent aussi que Mellal n'ait pas donné leur chance aux jeunes du terroir, qui n'attendaient que cela. Aujourd'hui, à huit points de retard derrière le leader du championnat, le CRB, les Canaris n'ont pas une grande marge de manoeuvre. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Un autre mauvais résultat sera incontestablement fatal pour l'objectif visé à savoir le titre. Cette obligation de bons résultats imposera sans nul doute aux camarades de Saadou de ramener des points de l'extérieur dans les prochaines journées. Ce qui ne semble pas être à leur portée au vu des mauvais résultats enregistrés à domicile. La rencontre de cet après-midi se déroulera sans les supporters, ce qui privera les Kabyles de leur unique source de force qui reste à leur disposition par ces temps de grisaille. Les joueurs devront trouver la force mentale nécessaire pour arracher un bon résultat. Une victoire leur permettra de respirer avant le voyage vers la République démocratique du Congo pour affronter l'AS Vitae Club, dans le cadre de la 5e journée de la phase des poules de la Champions League, le 25 janvier prochain.