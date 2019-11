La JS Kabylie et la JS Saoura se doivent de bien négocier leurs déplacements respectifs à Sidi Bel Abbès et à Alger pour rester à l’affût du trio du podium. Or, il se trouve que l’USM Bel Abbès qui traverse une crise qui perdure depuis avant l’entame de la saison a un besoin pressant de points. Jouer à domicile serait donc une très belle opportunité pour tenter les trois points et quitter la zone des relégables. Pour l’USMBA, dont l’entraîneur Abdelkader Iaïche serait sur le départ, la victoire reste impérative pour s’extirper de la zone de relégation et poursuivre la mission de sauvetage en toute sérénité. Mais, Abdelli, lui, est catégorique « La victoire ne nous échappera pas face à la JSK. Il est temps de signer la première victoire à domicile, précisera le joueur de Sidi Bel Abbès. Le même joueur tient à ajouter que « nous sommes déterminés à arracher la victoire pour aller de l’avant et s’éloigner du bas du tableau ». Du côté de la JSK, le coach Velud vient de récupérer Addadi qui vient de purger sa suspension ainsi qu’en faisant appel à Belaïli et Zeghdane pour tenter un bon résultat dans ce déplacement difficile devant une équipe du bas du tableau. Ce match sera « spécial » pour Bounoua, l’ancien joueur de l’USMBA

qui retrouvera son ancienne formation dans un match où il annonce qu’«il n’y a pas de place aux sentiments. Nous aborderons ce match avec la ferme intention d’enchaîner et de confirmer la récente victoire face à l’AS Aïn M’lila », insiste le joueur de la JSK.

Le match est donc bien lancé et il ne reste que le langage du terrain. Dans l’autre match de la mise à jour d’aujourd’hui, l’USM Alger accueillera la JS Saoura avec l’intention de réaliser la passe de trois. Ayant disputé, jusque-là, trois matchs à domicile, soit au stade Bologhine, les Rouge et Noir ont fait le plein en enregistrant trois victoires. De plus, l’USM Alger reste sur une belle victoire en déplacement à Sétif face au NC Magra (2-1) pour se retrouver à la 8e place avec un total de 10 points, soit à 10 points du leader le CR Belouizdad, mais avec pas moins de 2 matchs en retard sans compter celui d’aujourd’hui. Les joueurs du coach Bilel Dziri veulent donc bien rester sur cette dynamique des victoires en tentant d’enchaîner un troisième succès à domicile, et monter sur le podium, en cas de faux pas de la JS Kabylie à Sidi Bel Abbès. Or, en face, il y aurait une équipe coriace de la JS Saoura qui négocie bien ses déplacements. Les Algérois doivent donc s’en méfier. D’autre part, il est utile de noter au passage que confrontés à une crise financière et administrative sans précédent, les Rouge et noir sont appelés à sortir le grand jeu pour éviter le piège face à une équipe de la Saoura qui aspire à réagir, quatre jours après sa défaite à Alger face à l’autre équipe algéroise, le NA Hussein Dey (1-0).