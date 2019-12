La rencontre d’aujourd’hui entre le CABB et la JSK, à partir de 15h à huis clos, sera d’une importance capitale, les deux adversaires sont contraints de l’emporter afin de chasser le doute et remonter dans le classement. Mais la mission ne sera pas une sinécure pour les deux antagonistes, eux qui ont un parcours des plus mous depuis le début de saison. Du côté des gars de la Kabylie, l’on ne jure plus que par la victoire, comme l’attestent les déclarations du président Chérif Mellal, qui affirmait que ses joueurs doivent remporter une victoire, vaille que vaille. Mais, il ne suffit pas de le dire pour deux bonnes raisons.

La première est que cette méthode a déjà montré ses limites, car l’obligation de gagner ne fait que rajouter de la pression sur les joueurs.

La deuxième est incontestablement liée à une volonté de revanche du côté du CABBA, où l’on trouvera sur le banc l’ex-entraîneur de la JSK, Franck Dumas, qui a une revanche à prendre. Cette bataille technique entre deux techniciens français, Dumas et Velud, sera rude et ouverte à tous les pronostics.

La meilleure tactique fera sans nul doute la différence, mais encore faut-il avoir des effectifs à même d’appliquer à la lettre des schémas préconçus durant les entraînements. Et c’est justement sur ce plan que les techniciens français ont montré leurs limites. Ni le premier ni le second n’ont pas apporté de l’amélioration dans le jeu. Un autre point commun semble lier les deux techniciens, celui que l’un comme l’autre ne font que réclamer de nouvelles recrues. A chaque défaite, les deux entraîneurs ont incombé la responsabilité aux joueurs en demandant à leurs directions d’autres meilleurs éléments. Une méthode qui n’accroche pas les supporters, car un technicien est recruté pour apporter ce qu’on lui demande avec l’effectif disponible. Pour les Canaris, une victoire aujourd’hui est primordiale, afin d’avoir le moral qu’il faut, avant d’affronter, en Champions League africaine, le Raja de Casablanca, pour le compte de la troisième journée de la phase des groupes.

Les Canaris restent sur une défaite par la plus petite des marges face à l’ES Tunis et doivent, ainsi, sortir la tête de l’eau. C’est dire toute l’importance du match d’aujourd’hui