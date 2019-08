C’est ce soir que les canaris affronteront le Paradou AC, dans une rencontre dont le coup d’envoi sera donné à partir de 20h30 au stade Omar-Hammadi de Bologhine pour le compte de la 3e journée de championnat de Ligue 1. Cette confrontation, que les Kabyles jouent en dehors de leurs bases, s’annonce des plus ardues de par les avis unanimes, d’autant plus que l’adversaire de la soirée cherchera à enregistrer sa première victoire de la saison après deux défaites en autant de rencontres depuis l’entame de la saison. Même le coach des Jaune et Vert, le Français Hubert Velud, qui a animé jeudi une conférence de presse au niveau du siège du club situé à la nouvelle ville de Tizi Ouzou, partage cet avis. Pour lui, « le Paradou AC est une équipe qui a une vocation de club formateur, qui fait jouer des joueurs talentueux capables de damer le pion à n’importe quel adversaire ». Velud considère qu’il faut prendre très au sérieux cet adversaire, lequel ne lésinera pas sur les efforts pour garder les trois points de la rencontre à domicile. C’est justement ces trois points que convoitent les Canaris, qui se donneront à fond ce soir pour revenir avec le butin complet. Le président Cherif Mellal a, d’ailleurs, insisté sur le fait que le PAC est un grand club, mais les trois points doivent revenir à Tizi Ouzou pour permettre à la JSK de confirmer sa bonne forme du moment. Une mission pas facile, certes, mais loin d’être impossible pour des joueurs qui devront affronter une équipe très ambitieuse et qui a toujours causé de très grands problèmes à la JSK. Cette rencontre est très importante pour la suite de la compétition, car les coéquipiers de Addadi, absent pour ce rendez-vous, veulent prendre seuls la tête du classement dès l’entame. Cette rencontre servira aussi de préparation du grand rendez-vous africain. Le prochain adversaire de la JSK en C1 n’est autre que le Houraya Conakry, qui est à présent l’un des plus gros calibres dans le continent. La confrontation attendue pour le 13 du mois de septembre devrait se jouer au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. La confédération africaine de football (CAF) a, selon nos sources, donné son quitus après étude du dossier de sécurité présenté par la JSK. Toutefois, contrairement à certains qui pensent que jouer à Tizi Ouzou est plus avantageux qu’a Béjaïa, il est évident que les deux stades appartiennent aux supporters du club kabyle. Et que jouer à Béjaïa ou à Tizi Ouzou ne change rien de ce point de vue. Toujours au chapitre de la prochaine confrontation africaine, il convient de rappeler que les préparations sont intenses. D’ailleurs, deux matchs amicaux sont déjà au programme de Vélud qui veut faire tourner toute l’équipe avant ce rendez-vous. La première rencontre amicale verra la JSK affronter le RC Kouba le 3 septembre et la seconde rencontre sera contre le NA Hussein-Dey le 6 du même mois.

Par ailleurs, et en marge de la conférence de presse animée par Vélud, jeudi, le porte-parole du club de la Kabylie, Miloud Iboud s’est exprimé au sujet des rumeurs lancées ici et là concernant son éventuelle démission de son poste. Dans ce sillage, il a démenti en bloc cette information : « J’ai entendu dire, ces derniers jours, que j’allais démissionner. C’est archifaux. Je suis en poste et je le resterai. J’entretiens de très bonnes relations avec tous les membres composant le staff technique et administratif du club, notamment le président Mellal. Après le match face au PAC, j’animerai une conférence de presse où je dévoilerai plusieurs vérités concernant cette affaire de démission. » Voilà ce qui mérite d’être clair.