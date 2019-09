Quelques heures après la rencontre que la JS Kabylie a disputée et perdue (0-3) à domicile face au CR Belouizdad, les sanctions de la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel tombent. Cette partie, faut-il le rappeler, a été arrêtée à la 81’ après l’envahissement de terrain par des « pseudos supporters » de la JSK, suite au but inscrit par Hamza Belahouel. La CD a infligé à l’équipe kabyle une sanction de quatre matchs à huis clos, dont deux à l’extérieur. Dans le verdict de ladite instance, il a été imposé à la JSK de s’acquitter d’une pénalité estimée à

200 000 dinars. Le club est tenu de rembourser les frais de tous les dégâts matériels occasionnés à l’intérieur du stade au gestionnaire des installations. Il sera également privé de la quote-part due au titre des droits de télévision pour le match en question. Un match de perdu par penalties est également inscrit au tableau des sanctions.

Toujours au sujet de ces incidents, les services de sécurité annoncent l’arrestation de quatre individus impliqués dans la casse subie par le grillage séparant les gradins du terrain. Présentés au parquet de la ville de Tizi Ouzou, les quatre inculpés ont été placés en détention préventive en attendant la comparution devant les juges pour le même chef d’inculpation. Ces derniers vont, en effet, répondre pour atteinte à l’ordre public. Les services de la police sont encore sur la piste d’autres individus qui ont pris part aux incidents. Le visionnage des caméras de surveillance se poursuit. De leur côté, les dirigeants de la JSK n’ont pas tardé à réagir. Dans une déclaration devant les journalistes, Mouloud Iboud n’a pas mâché ses mots pour pointer du doigt « des mains invisibles ». Sans aller jusqu’à nommer la partie qui serait derrière les incidents, ce dernier s’est défendu que ce soit les supporters de la JSK qui ont envahi le terrain.

Les jours à venir seront riches en révélations, car, estime-t-il, la direction du club kabyle ne compte pas se laisser faire et défendra la notoriété du club le plus titré d’Algérie avec tous les moyens légaux en sa possession.

Par ailleurs, il est visible que les incidents ont eu un impact très négatif sur les joueurs, qui auront à en découdre, demain, en Guinée avec le Horaya Conakry pour le compte du match retour des 16es de finale de la Champions League. Partir sur une amère défaite et, par-dessus le marché, des incidents regrettables, n’est sans nul doute pas la manière indiquée pour remonter le moral des troupes.

Les joueurs de la JSK n’ont pas été épargnés par les supporters, très remontés après la lourde défaite que le CRB leur a infligée sur leur terrain.

Des joueurs ont été insultés et malmenés verbalement avant de quitter le terrain sous les sifflements. Bon gré mal gré, les Canaris devront aller défendre leur victoire (2-0) réalisée au match aller à Tizi Ouzou. L’équipe sera privée, à cette occasion, de ses deux attaquants, Banouh et Juma, pour cause de blessure. Conscients de la difficulté, les camarades de Saâdou n’ont pas d’autre choix que celui de se donner à fond pour arracher la qualification et se réconcilier, ainsi, avec leurs supporters. L’adversaire est connu pour la pression qu’il met sur son terrain sur l’équipe d’en face comme sur les arbitres. Un fait que Velud n’ignore certainement pas, lui qui connaît parfaitement le football africain.

C’est pourquoi la préparation de son équipe est axée surtout sur le côté psychologique. Un mental fort qui pourrait faire face à la pression qui sera mise lors de la rencontre de demain.

La qualification n’est pas impossible. Les Canaris joueront à fond pour effacer un peu l’image lamentable de mardi dernier.