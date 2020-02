La confrontation entre l’US Biksra et la JS Kabylie, aujourd’hui à 16h sera indécise et reste ouverte à tous les pronostics. Elle s’annonce difficile pour les deux antagonistes. Les locaux ne vont sans nul doute pas laisser filer l’occasion d’évoluer sur leur terrain, afin de glaner les trois points dans leur course au maintien. En face, les gars de la Kabylie tenteront de profiter de la faiblesse de l’adversaire pour remporter le butin et se rapprocher encore davantage du leader, le CR Belouizdad. Pour la JSK, la mission ne sera pas facile, mais pas impossible. Après une mince victoire à Tizi Ouzou face au NA Hussein-Dey (1-0), les camarades de Benbot veulent bien poursuivre sur cette lancée. Une victoire à l’extérieur leur fera le plus grand bien. Pour réussir cette mission, ils se sont bien préparés sous la conduite du Tunisien Yamen Zelfani. Des séances qui ont vu les joueurs parfaire leur organisation au milieu du terrain et dans le compartiment offensif. Les attaquants, renforcés par l’arrivée de Boulahia, devraient marquer plus de buts dans les prochaines rencontres. Mais, le plus grand problème que devraient rencontrer ces derniers, ce sera l’absence de leur coach sur le banc de touche. Ce dernier n’est pas qualifié pour le faire, car il ne dispose pas d’une licence CAF A. La décision a été rendue publique, avant-hier par la DTN qui a enjoint un courrier à la direction du club kabyle. Zelfani affirmait dans sa conférence de presse que le match face à l’USB est aussi important que tous les autres. Les joueurs feront tout pour continuer sur cette lancée et cette dynamique de victoire enclenchée face au NAHD. Les séances d’entraînement sont par ailleurs destinées, selon Zelfani, à améliorer les performances physiques des joueurs. Les prochains matchs de la deuxième phase de championnat connaîtront, sans nul doute, une accélération dans le rythme. Les clubs engagés dans la course redoubleront de férocité, afin de ravir la place de podium au leader. Les rencontres qui restent à jouer ne seront pas faciles pour ces clubs, qui prétendent jouer le titre. La mission sera difficile d’autant plus qu’ils sont relativement à égalité de points. Entre le MCA, la JSK, l’USMA et l’ESS, la course est ouverte sur les pas du CRB, qui fera tout son possible pour s’éloigner des poursuivants et éviter de se faire rattraper. En cette période charnière, les Canaris ont surtout besoin de stabilité. Les problèmes que connaît la direction actuellement ne feront que fléchir la courbe du moral des joueurs. C’est pourquoi, beaucoup de supporters appellent les parties en conflit à enterrer la hache de guerre du moins jusqu’à la fin de la saison. Hier justement, il était attendu une AG des actionnaires visant à destituer le président Chérif Mellal, alors que ce dernier, refuse catégoriquement de céder son poste. Les problèmes de ce genre se répercutent inévitablement sur le rendement des joueurs.