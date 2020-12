Le stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou abritera, cet après-midi à 15h, une rencontre au sommet entre deux équipes qui se trouvent actuellement sur une bonne lancée. La confrontation entre la JS Kabylie et l'AS Aïn M'lila, comptant pour la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1, promet un spectacle à la mesure des enjeux. Pour les Canaris, une victoire est incontestablement synonyme de l'éloignement définitif du signe indien qui les a poursuivis durant les premières rencontres du championnat et bien avant la fin de la saison précédente. Les joueurs de l'AS Aïn M'lila, classés 2ème au championnat, se donneront, eux, à fond pour arracher un bon résultat ou carrément une belle victoire à l'extérieur de leurs bases.

Une victoire qui pourrait leur permettre de détrôner l'ES Sétif, qui joueront le lendemain chez le NA Hussein Dey, au stade du 20-Août d'Alger. L'enjeu de cette rencontre JSK - ASAM vaut aussi pour le coach Youcef Bouzidi, qui a bien préparé cette rencontre durant les quatre derniers jours. le responsable technique des Jaune et Vert a soumis ses poulains à d'intenses préparations en vue d'arracher une victoire et de garder, ainsi, les trois précieux points. Un butin qui lui permettra de consolider et d'imposer sa façon de faire.

Une méthode qui semble donner de plus en plus ses fruits, au vu des résultats positifs des dernières rencontres à l'international comme au plan national. Sous la houlette de Bouzidi, les Canaris reprennent petit à petit goût aux victoires. En effet, ils produisent un football de plus en plus meilleur grâce aux choix tactiques du coach mais aussi grâce à ses choix des éléments à incorporer. Depuis son arrivée à la tête de la barre technique du club de la Kabylie, ce dernier a su transformer la riche gamme de talents en un atout, contrairement à l'entraîneur franco-tunisien, Yamen Zelfani, qui était tombé dans un embarras du choix paralysant. Ce dernier donnait en effet l'air de naviguer à vue dans ses choix tactiques et des éléments à aligner sur le terrain. Ce qui s'était répercuté sur le rendement du groupe trop éparpillé pour construire un jeu homogène, capable de conduire à de bons résultats. Depuis quelques semaines, les Canaris baignent dans une relative stabilité qui leur permet de se concentrer sur le terrain. Le coach Bouzidi a su rétablir la sérénité dans l'effectif, grâce notamment à sa détermination et son sens incisif de la décision. Dès son arrivée, il a fait un choix sur les éléments composant l'équipe-type et il n'a pas hésité à les imposer, bien qu'il continue encore de prospecter dans les jeunes talents recrutés. L'on remarque facilement qu'une équipe type commence à se dégager avec des joueurs clés qui composent tous les compartiments.

Des résultats probants commencent d'ailleurs à être réalisés grâce à un groupe de plus en plus homogène dans son jeu. Ces dernières rencontres ont laissé apparaître un groupe où les joueurs apprennent petit à petit à jouer ensemble à l'instar du duo Hamroun et Bensayah qui représentent, désormais un danger pour les défenses adverses. Et c'est à ce duel que risque de faire face la muraille de l'AS Aïn Mlila cet après-midi.